Ακίνητα: Οι ξένοι ανεβάζουν τις τιμές στα νησιά – Πού πωλούνται σπίτια πάνω από 7.000 ευρώ

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Δύο εντελώς διαφορετικές αγορές κατοικίας συνυπάρχουν πλέον στα ελληνικά νησιά. Στη μία, οι ζητούμενες τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα 7.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό σε αγοραστές από το εξωτερικό. Στην άλλη, ένα σπίτι εξακολουθεί να προσφέρεται λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές μεγαλώνει, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν συνολικά την ανοδική τους πορεία. Τα στοιχεία του Spitogatos και του Spitogatos Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι Κυκλάδες εξακολουθούν να κρατούν τα σκήπτρα της ακρίβειας, αλλά πλέον υπάρχουν σημαντικές ανακατατάξεις ακόμη και μεταξύ των ακριβότερων προορισμών.

Η Αντίπαρος έχει περάσει πάνω από τη Μύκονο, φθάνοντας τα 7.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στον αντίποδα, σε Σάμο και Λέσβο οι ζητούμενες τιμές παραμένουν κοντά στα 1.000 ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις εξακολουθεί να έχει η ζήτηση από το εξωτερικό. Οι Αμερικανοί βρίσκονται στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων που αναζητούν κατοικία στα ελληνικά νησιά και ακολουθούν Βρετανοί, Γερμανοί, Ολλανδοί και Γάλλοι.

Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον, ενώ ακολουθούν Χανιά, Κέρκυρα και Ηράκλειο. Οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή και για τους Έλληνες ενδιαφερόμενους, με Ηράκλειο, Αργοσαρωνικό, Χανιά και Δωδεκάνησα να ακολουθούν.

Η Αντίπαρος άφησε πίσω τη Μύκονο

Η μεγάλη αλλαγή στον χάρτη των Κυκλάδων έρχεται από την Αντίπαρο. Με μέση ζητούμενη τιμή 7.600 ευρώ ανά τετραγωνικό είναι πλέον ακριβότερη από τη Μύκονο, όπου η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 7.059 ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πάρος με 5.263 ευρώ.

Η περιορισμένη προσφορά παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών στην Αντίπαρο. Από τα μόλις 149 διαμερίσματα που προσφέρονταν προς πώληση το δεύτερο τρίμηνο, τα 104 ήταν νεόδμητα.

Η ανοδική πορεία, πάντως, δεν αφορά το σύνολο των Κυκλάδων. Μύκονος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη, Σίκινος και Άνδρος καταγράφουν μικρές ετήσιες μειώσεις, από 1% έως 6%, ενώ στη Νάξο οι τιμές εμφανίζουν σχετική σταθερότητα. Στον αντίποδα, Αντίπαρος και Αμοργός βρίσκονται μεταξύ των νησιών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Συνολικά στα νησιά του Αιγαίου, η μέση ζητούμενη τιμή έφθασε τα 2.941 ευρώ ανά τετραγωνικό, σημειώνοντας αύξηση 5,9% μέσα σε έναν χρόνο.

Η Κρήτη κέρδισε 50% σε πέντε χρόνια

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα με την οποία ανεβαίνουν οι τιμές στην Κρήτη. Η μέση ζητούμενη τιμή έφθασε τα 2.250 ευρώ ανά τετραγωνικό, αυξημένη κατά 6,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σε βάθος πενταετίας η μεταβολή είναι πολύ μεγαλύτερη. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έως το αντίστοιχο τρίμηνο του 2026, οι ζητούμενες τιμές των κατοικιών στην Κρήτη έχουν αυξηθεί κατά 50%.

Τα Χανιά παραμένουν η ακριβότερη αγορά του νησιού, με 3.102 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ακολουθούν το Ρέθυμνο με 2.202 ευρώ και το Ηράκλειο με 2.200 ευρώ, ενώ χαμηλότερα βρίσκεται το Λασίθι με 1.944 ευρώ.

Ανοδική παραμένει και η εικόνα στο Ιόνιο. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2.531 ευρώ ανά τετραγωνικό, επίσης αυξημένη κατά 5,9% σε ετήσια βάση.

Οι Παξοί κρατούν την πρώτη θέση με 3.846 ευρώ ανά τετραγωνικό και ακολουθούν η Λευκάδα με 3.302 ευρώ και η Κεφαλονιά με 2.531 ευρώ. Παξοί και Κεφαλονιά καταγράφουν και τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ εξαίρεση στην ανοδική εικόνα αποτελούν τα Κύθηρα.

Στις Σποράδες, η Σκιάθος παραμένει ακριβότερη με 3.521 ευρώ ανά τετραγωνικό, μπροστά από την Αλόννησο στα 2.667 ευρώ, τη Σκύρο στα 2.402 ευρώ και τη Σκόπελο στα 2.154 ευρώ.

Από τα 5.000 ευρώ της Πάτμου στα 1.059 της Σάμου

Ακόμη μεγαλύτερες αντιθέσεις εμφανίζει η αγορά στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο.

Η Πάτμος έχει φθάσει τα 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό και παραμένει το ακριβότερο νησί των Δωδεκανήσων. Ακολουθούν η Αστυπάλαια με 4.000 ευρώ και η Κάλυμνος με 2.759 ευρώ.

Εντυπωσιακή είναι η μεταβολή στη Λέρο, όπου οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν περισσότερο από 30% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ στην Κάλυμνο η άνοδος πλησιάζει το 20%.

Πολύ διαφορετικά είναι τα επίπεδα στο Βόρειο Αιγαίο. Η Ικαρία βρίσκεται στα 1.846 ευρώ ανά τετραγωνικό, η Χίος στα 1.533 ευρώ και η Λέσβος στα 1.136 ευρώ, ενώ στη Σάμο η μέση ζητούμενη τιμή περιορίζεται στα 1.059 ευρώ.

Το χάσμα είναι πλέον εντυπωσιακό: ένα τετραγωνικό κατοικίας στην Αντίπαρο ζητείται πάνω από επτά φορές ακριβότερα από ένα στη Σάμο.

Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία «αγορά των νησιών». Η περιορισμένη προσφορά, τα νεόδμητα και πολυτελή ακίνητα και, κυρίως, η ισχυρή παρουσία ξένων αγοραστών έχουν δημιουργήσει μικρές αγορές διαφορετικών ταχυτήτων. Και όσο το διεθνές ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στους δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς, οι πιέσεις στις τιμές δύσκολα θα υποχωρήσουν.

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