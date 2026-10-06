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06.10.2026 20:03

Το Κίεβο βάζει όρους πριν καν περάσει την πόρτα της ΕΕ: Όχι στην ένταξη χωρίς πρόσβαση στην πώληση σιτηρών

06.10.2026 20:03
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Η Ουκρανία «δεν μπορεί να συμφωνήσει» με ένα μοντέλο ένταξης στην ΕΕ που θα περιορίζει μόνιμα τις πωλήσεις ορισμένων τροφίμων στην Ένωση, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της χώρας, Τάρας Βισότσκι, στο Politico.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτό το μοντέλο την Τρίτη, στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης της πολιτικής πριν από τη διεύρυνση, με στόχο την προετοιμασία της ΕΕ για μελλοντικές διευρύνσεις.

«Για εμάς, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ μιας μεταβατικής περιόδου και ενός μόνιμου περιορισμού. Η Ουκρανία είναι προετοιμασμένη για την πρώτη. Η δεύτερη θα ερχόταν σε αντίθεση με την ίδια τη λογική της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Βισότσκι σε γραπτή δήλωση.

Η πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη στήριξη και τις εισαγωγές των γεωργικών προϊόντων. Η Ουκρανία εξάγει εκατομμύρια τόνους σιτηρών στην παγκόσμια αγορά και πωλεί στην ΕΕ υπό αυστηρό καθεστώς ποσοστώσεων. Ορισμένες χώρες, όπως η Πολωνία, έχουν μπλοκάρει τις εισαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία για να προστατεύσουν τους δικούς τους γεωργικούς τομείς.

Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ότι θέλει να «περιορίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική στήριξη και την πρόσβαση στην αγορά για ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα».

Αντί να δώσει στο Κίεβο πλήρη πρόσβαση στην αγορά, η Επιτροπή θα προτιμούσε να βοηθήσει την Ουκρανία να επιστρέψει στις «ιστορικές» εξαγωγικές αγορές της, οι οποίες περιλαμβάνουν την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αναφέρει η πρόταση.

Ωστόσο, ο Βισότσκι επιμένει ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να θεωρείται «αποκλειστικά» ως απειλή για τους Ευρωπαίους αγρότες. Υποστηρίζει ότι η χώρα θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να γίνει λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για προϊόντα όπως λιπάσματα, σόγια και λυσίνη για ζωοτροφές, και να δώσει στους παραγωγούς της ΕΕ καλύτερη πρόσβαση στις οδούς εξαγωγής της Μαύρης Θάλασσας. Η Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μέρος για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, δήλωσε ο Βισότσκι.

«Στόχος μας είναι να επιτύχουμε την ένταξη με έναν τομέα που πουλάει στην Ευρώπη όχι μόνο σιτηρά και άλλες πρώτες ύλες, αλλά και ζωοτροφές, συστατικά, μεταποιημένα προϊόντα και βιοκαύσιμα», πρόσθεσε.

Ο Βισότσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μεταβατικές περιόδους — οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σταδιακή εφαρμογή της γεωργικής στήριξης, προσωρινές ποσοστώσεις και διασφαλίσεις για ευαίσθητα προϊόντα. Αλλά υποστήριξε ότι πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης.

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ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 21:30
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