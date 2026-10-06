Έκθεση της CIA προειδοποιεί ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να οδηγηθεί σε εμφύλιο και πλήρη κατάρρευση

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Το Ισραήλ κινδυνεύει με εμφύλιο πόλεμο ή κατάρρευση του κράτους, προειδοποιεί μια απόρρητη αξιολόγηση της CIA, καθώς χρόνια γενοκτονίας στη Γάζα και πολέμου στον Λίβανο και το Ιράν βαθαίνουν τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ρήγματα στη χώρα.

Η έκθεση του Αυγούστου, με τίτλο «Ρήγμα από Μέσα», συντάχθηκε από ειδικούς του Ερυθρού Πυρήνα της CIA, σύμφωνα με δύο αμερικανικές πηγές που περιέγραψαν το περιεχόμενο της έκθεσης στο Drop Site News. Ο Ερυθρός Πυρήνας, που είναι η μονάδα που είναι υπεύθυνη για την παροχή «εναλλακτικής ανάλυσης» εντός του οργανισμού, παρήγαγε την αξιολόγηση μέσω ενός συνδυασμού πληροφοριών ανοιχτού κώδικα και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Η αξιολόγηση φαίνεται να αναφέρεται μόνο στους Εβραίους πολίτες του Ισραήλ και δεν λαμβάνει υπόψη τους Παλαιστίνιους πολίτες του, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού του Ισραήλ και οι οποίοι ζουν υπό διάφορες μορφές διακρίσεων που η Διεθνής Αμνηστία και άλλες ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος απαρτχάιντ.

Οι ειδικοί της CIA επεσήμαναν ένα ασταθές μείγμα πιέσεων που συγκλίνουν ενόψει των εκλογών του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου: οικονομική κρίση και αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες, βαριά οπλισμένοι βετεράνοι που επιστρέφουν από παρατεταμένες μάχες, πολλοί από τους οποίους φέρουν σοβαρό ψυχολογικό τραύμα, αυξανόμενη οργή για τους υπερορθόδοξους άνδρες που εξαιρούνται από τη στρατιωτική θητεία, κλιμακούμενη βία των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου που αγωνίζεται να διατηρήσει την εξουσία και πυροδοτεί μια συνταγματική κρίση.

Οι «κόκκινες ομάδες» της CIA έχουν ως αποστολή να αναπτύσσουν αναλύσεις και ιδέες που αμφισβητούν τις επικρατούσες υποθέσεις και να αποκαλύπτουν την ομαδική σκέψη ή τα τυφλά σημεία που μπορούν να επικρατήσουν εντός του μηχανισμού πληροφοριών. «Οι συγγραφείς αυτής της αναφοράς είναι ειδικοί στο Ισραήλ», σημείωσε μια πηγή στην κοινότητα των πληροφοριών, «αυτό δεν είναι ένα φανταστικό σενάριο για το τι θα γινόταν αν—με τις επερχόμενες εκλογές και τις ρωγμές στο Ισραήλ θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη το συμπέρασμά τους ότι το Ισραήλ απέχει μια σπίθα από μια πραγματική εσωτερική σύγκρουση».

Ένα από τα βαθύτερα ρήγματα στην ισραηλινή πολιτική έχει προκύψει όχι λόγω της αντίθεσης στα εγκλήματα πολέμου της χώρας—αλλά για το ποιος αναμένεται να πολεμήσει και ποιος εξαιρείται. Οι υπερορθόδοξοι άνδρες έχουν ιστορικά λάβει ευρείες εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία, ενώ συνεχίζουν να λαμβάνουν κρατικά επιδόματα, μια ρύθμιση που έχει γίνει ολοένα και πιο αμφιλεγόμενη εν μέσω επαναλαμβανόμενων κινητοποιήσεων εφέδρων.

Η συλλογική τους άρνηση να υπηρετήσουν δεν έχει τις ρίζες της στην αντίθεση στους πολέμους του Ισραήλ, καθώς οι υπερορθόδοξοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική θητεία απειλεί τη θρησκευτική ζωή και την υποχρέωσή τους να μελετούν την Τορά. Αλλά μετά από χρόνια κατά τα οποία οι έφεδροι έχουν επανειλημμένα κληθεί μακριά από τις δουλειές και τις οικογένειές τους, η απαλλαγή έχει γίνει μια ισχυρή πηγή δυσαρέσκειας στην ισραηλινή κοινωνία. Τα νοικοκυριά απορροφούν επίσης το κόστος των πολεμικών πολιτικών του Ισραήλ. Οι τιμές των τροφίμων έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, με το κόστος των τροφίμων -συμπεριλαμβανομένων των φρέσκων φρούτων και λαχανικών- να αυξάνεται κατά 9,5% τα τελευταία δύο χρόνια, εμβαθύνοντας μια ήδη σοβαρή κρίση κόστους ζωής μετά από χρόνια πολέμου.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της αντίθεσης στον Νετανιάχου δεν είναι η αντίθεση στη βαρβαρότητα του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, αλλά η οργή για το πώς τη διαχειρίστηκε. Τα μεγάλα σιωνιστικά κόμματα κατά του Νετανιάχου είναι τα ίδια διχασμένα ως προς την ηγεσία και τη στρατηγική συνασπισμού, ενώ μια κεντρική γραμμή επίθεσης κατά του Νετανιάχου ήταν η ευθύνη του για την αποτυχία ασφαλείας της 7ης Οκτωβρίου. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι τόσο το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και το μπλοκ κατά του Νετανιάχου αγωνίζονται να φτάσουν τις 61 έδρες που απαιτούνται για να κυβερνήσουν.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι ο συνδυασμός της πολιτικής ρήξης και ενός αυξανόμενου πληθυσμού βαριά οπλισμένων, τραυματισμένων βετεράνων έχει ιστορικό προηγούμενο. «Είναι γνωστό ότι οι Freikorps της Γερμανίας ήταν βετεράνοι με διαταραχή μετατραυματικού στρες, με όπλα και δίψα για αίμα», λένε οι πηγές. «Δεν λέω ότι το Ισραήλ μετά τη Γάζα είναι η Γερμανία μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σίγουρα υπάρχουν πτυχές αυτού που ακούγονται παρόμοιες».

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενη απομόνωση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της διάβρωσης της υποστήριξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ιδιωτικά ως μακροπρόθεσμη απειλή. Η έκθεση του Αυγούστου επεσήμανε ότι το Ισραήλ γίνεται ολοένα και περισσότερο κράτος-παρίας ως παράγοντας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση του κράτους.

Σύμφωνα με μια άλλη αξιολόγηση της CIA που ανέφερε η Capital & Empire τον Ιούλιο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η αμερικανική πολιτική συναίνεση που στηρίζει τη συμμαχία καταρρέει και ότι η συνεχιζόμενη εξάρτηση από δισεκατομμύρια δολάρια άμεσης στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ μπορεί τελικά να καταστεί πολιτικά αβάσιμη. Η απάντησή τους ήταν να επιδιώξουν βαθύτερη ενσωμάτωση στο αμερικανικό στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το αμυντικό κατεστημένο – δεσμοί που θα ήταν πιο δύσκολο να χαλαρώσουν για τις μελλοντικές κυβερνήσεις. Μέχρι την άνοιξη αυτή, το 60% των Αμερικανών έβλεπε το Ισραήλ αρνητικά, από 53% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center.

Αυτή η επιδείνωση της υποστήριξης είναι ολοένα και πιο ορατή και εντός του κατεστημένου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. «Η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών, όπως η Αμερική, όπως ο στρατός, όπως όλοι, απογοητεύεται όλο και περισσότερο από την πραγματική και πολιτική κατάσταση».

«Το οικονομικό κεφάλαιο που δαπανάται για την υποστήριξη του Ισραήλ», ανέφερε η πηγή. «Καθώς προχωράμε με την περαιτέρω ενσωμάτωση της στρατιωτικοβιομηχανικής μας ικανότητας μαζί τους, υπάρχει βαθιά απογοήτευση που το κάνουμε αυτό για μια χώρα που μας έσυρε σε έναν πόλεμο που χάνουμε, μια χώρα που μας κατασκοπεύει».

Η έκθεση της CIA προσπάθησε επίσης να κατανοήσει πώς αυτές οι πιέσεις θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν εάν η εσωτερική κρίση του Ισραήλ επιδεινωνόταν – πώς μια μόνο σπίθα θα μπορούσε να μετατρέψει την πολιτική ρήξη σε ανοιχτή εμφύλια σύγκρουση και τι θα ακολουθούσε από εκεί. Μεταξύ των σεναρίων που τέθηκαν ήταν οι ξένες εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης που αποσύρουν επενδύσεις ή προσωπικό από το Ισραήλ, διαβρώνοντας περαιτέρω μια ήδη τεταμένη οικονομία, οι περιφερειακές κυβερνήσεις επανεξετάζουν την πολιτική και στρατηγική αξία της βαθύτερης ομαλοποίησης των σχέσεων με το Ισραήλ και η Χαμάς ή η Χεζμπολάχ που εκμεταλλεύονται μια περίοδο εσωτερικής αδυναμίας. Η έκθεση χρησιμοποίησε συγκεκριμένα τον όρο «εμφύλια σύγκρουση», σύμφωνα με τις πηγές.

Για δεκαετίες, η ισχύς του Ισραήλ δεν εξαρτιόταν μόνο από τα όπλα και την αμερικανική υποστήριξη, αλλά και από την προβολή ότι η στρατιωτική του κυριαρχία, η υπεροχή των πληροφοριών και η εσωτερική συνοχή καθιστούσαν το κράτος ουσιαστικά αήττητο. Αλλά όπως προειδοποιεί η έκθεση, κάτω από αυτή την προβολή συντριπτικής δύναμης, το Ισραήλ συσσωρεύει οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αντιφάσεις που η στρατιωτική του δύναμη από μόνη της μπορεί να μην είναι σε θέση να περιορίσει.

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