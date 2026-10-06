search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 17:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 17:43

Ένταση στο ευρωκοινοβούλιο με τη βουλευτή Ρίμα Χασάν που φέρεται να έριξε κάτω σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ – Αυστηρό μήνυμα Μέτσολα (Videos)

06.10.2026 17:43
rima hassan

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε σήμερα ότι λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά» τις κατηγορίες εναντίον της ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν (σ.σ. μέλος του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, ριζοσπαστική αριστερά) η οποία φέρεται να έριξε κάτω χθες σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ σε μια έκθεση αφιερωμένη στην 7η Οκτωβρίου.

«Ένα μέλος του Ευρωκοινοβουλίου βιντεοσκοπήθηκε προφανώς να εξευτελίζει μια έκθεση» στο Ευρωκοινοβούλιο «για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που διαπράχθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023», δήλωσε η Μέτσολα στην αίθουσα της συνεδρίασης της ολομέλειας.

«Λαμβάνουμε αυτό το θέμα εξαιρετικά σοβαρά υπόψη και παίρνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στις διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του δικαιώματος του εμπλεκόμενου προσώπου να ακουστεί», πρόσθεσε.

Το εν λόγω περιστατικό έχει καταγραφεί και αναλύεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε νωρίτερα μια εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πράξεις αυτού του είδους που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από το να μιλήσουν, δεν μπορούμε να ανεχθούμε υλικές ζημιές και δεν μπορούμε να ανεχθούμε προσπάθειες εκφοβισμού αντί για διάλογο», τόνισε η Μέτσολα.

Σύμφωνα με την ομάδα της ευρωβουλευτή, η Ρίμα Χασάν έδωσε ήδη μια εξήγηση «λίγο μετά το περιστατικό».

Κατά την αποχώρησή της από την έκθεση, «έβγαλε την ισραηλινή σημαία από τη βάση της. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν τοποθετημένη στην ίδια βάση, δυστυχώς έπεσε λόγω της ανισορροπίας. Καμία σημαία δεν ποδοπατήθηκε ή υπέστη ζημιά», σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε μέσω email στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ενέργειά μας αποτελεί μέρος της καταδίκης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας που διαπράττει η ισραηλινή κυβέρνηση», αλλά «δεν στόχευε με κανέναν τρόπο τους ανθρώπους που αυτή η εκδήλωση είχε σκοπό να τιμήσει, ούτε τη μνήμη τους», πρόσθεσαν.

Στην αίθουσα της ολομέλειας, η ευρωβουλευτής επανέλαβε αυτό το επιχείρημα. «Μπορούμε κάλλιστα, όπως κάναμε με την ομάδα μας, να τιμήσουμε τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου χωρίς να συσχετιστούμε με το γενοκτονικό ισραηλινό κράτος», δήλωσε.

Αντιδρώντας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ επέκρινε έντονα τη Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν, η οποία κατηγορήθηκε ότι ανέτρεψε ισραηλινές και ευρωπαϊκές σημαίες την προηγούμενη ημέρα σε έκθεση για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. «Ντροπιαστικό, σκανδαλώδες, αλλά δυστυχώς δεν προκαλεί έκπληξη. Η βεβήλωση της έκθεσης που τιμά τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ακροαριστερή ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν καταδεικνύει πάνω απ’ όλα τον λίγο σεβασμό που τρέφει για τον ίδιο το θεσμό στον οποίο βρίσκεται», έγραψε στο X.

Διαβάστε επίσης:

Με τον Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί την Τετάρτη στις 19:00 ο Μητσοτάκης

«Όχι» Δούρου σε συνέδριο για εκλογή ηγεσίας πριν τις εκλογές – «Η αποστολή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτοκτονία, είναι ιερή υποχρέωση» (video)

Μπακογιάννη για δημοσίευμα WSJ: Καμία ξένη δύναμη δεν αποφασίζει ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rima hassan
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στο ευρωκοινοβούλιο με τη βουλευτή Ρίμα Χασάν που φέρεται να έριξε κάτω σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ – Αυστηρό μήνυμα Μέτσολα (Videos)

samaras-656234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Σαμαρά κατά Μητσοτάκη για «διαχειριστική» πολιτική, εθνικό εφησυχασμό, παρακμή – Μήνυμα για ανάγκη πολιτικής με αρχές και αξιοπρέπεια

raous akrodexios afd- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία – AfD: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους νέος πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Σαξονία-‘Ανχαλτ και με τις ψήφους βουλευτών του CDU – Διαδηλώσεις κατά της εκλογής του

mitsotakis selpe 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί την Τετάρτη στις 19:00 ο Μητσοτάκης

dakota_johnson
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Πόζαρε στον φακό με κορσέ, ψηλές κάλτσες με δαντέλα και τσιγάρο στα χείλη (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις μεγάλες «μάχες» και ποιοι πάνε ταμείο – Τα ποσά και οι ημερομηνίες

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 17:47
rima hassan
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στο ευρωκοινοβούλιο με τη βουλευτή Ρίμα Χασάν που φέρεται να έριξε κάτω σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ – Αυστηρό μήνυμα Μέτσολα (Videos)

samaras-656234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Σαμαρά κατά Μητσοτάκη για «διαχειριστική» πολιτική, εθνικό εφησυχασμό, παρακμή – Μήνυμα για ανάγκη πολιτικής με αρχές και αξιοπρέπεια

raous akrodexios afd- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία – AfD: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους νέος πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Σαξονία-‘Ανχαλτ και με τις ψήφους βουλευτών του CDU – Διαδηλώσεις κατά της εκλογής του

1 / 3