Ένταση στο ευρωκοινοβούλιο με τη βουλευτή Ρίμα Χασάν που φέρεται να έριξε κάτω σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ – Αυστηρό μήνυμα Μέτσολα (Videos)

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Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε σήμερα ότι λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά» τις κατηγορίες εναντίον της ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν (σ.σ. μέλος του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, ριζοσπαστική αριστερά) η οποία φέρεται να έριξε κάτω χθες σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ σε μια έκθεση αφιερωμένη στην 7η Οκτωβρίου.

«Ένα μέλος του Ευρωκοινοβουλίου βιντεοσκοπήθηκε προφανώς να εξευτελίζει μια έκθεση» στο Ευρωκοινοβούλιο «για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που διαπράχθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023», δήλωσε η Μέτσολα στην αίθουσα της συνεδρίασης της ολομέλειας.

«Λαμβάνουμε αυτό το θέμα εξαιρετικά σοβαρά υπόψη και παίρνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στις διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του δικαιώματος του εμπλεκόμενου προσώπου να ακουστεί», πρόσθεσε.

« Ce Parlement est un lieu où chacun doit pouvoir se sentir en sécurité. Alors que l’antisémitisme progresse dans le monde, nous le devons à la communauté juive d’Europe. » — Roberta Metsola. Rima Hassan aurait délibérément renversé les drapeaux israélien et européen à l’occasion d’une exposition en mémoire des victimes des attaques du 7-octobre. C’est inacceptable. Le Parlement européen condamne fermement ces actes inadmissibles. — L’Europe Ensemble (@Ensemble_UE) October 6, 2026

Το εν λόγω περιστατικό έχει καταγραφεί και αναλύεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε νωρίτερα μια εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πράξεις αυτού του είδους που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από το να μιλήσουν, δεν μπορούμε να ανεχθούμε υλικές ζημιές και δεν μπορούμε να ανεχθούμε προσπάθειες εκφοβισμού αντί για διάλογο», τόνισε η Μέτσολα.

Σύμφωνα με την ομάδα της ευρωβουλευτή, η Ρίμα Χασάν έδωσε ήδη μια εξήγηση «λίγο μετά το περιστατικό».

Rima Hassan se fait réprimander pour avoir touché au drapeau israélien et fait tombé le drapeau Européen. Désolé pour ses fans, mais ce qu’elle fait n’est que pure cinéma pour plaire à sa base électorale. https://t.co/ODZjFeuOBC October 6, 2026

Κατά την αποχώρησή της από την έκθεση, «έβγαλε την ισραηλινή σημαία από τη βάση της. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν τοποθετημένη στην ίδια βάση, δυστυχώς έπεσε λόγω της ανισορροπίας. Καμία σημαία δεν ποδοπατήθηκε ή υπέστη ζημιά», σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε μέσω email στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Rima Hassan’s office says she removed the Israeli flag from the stand in protest of an event "during which objects presented as having been made from fragments of Israeli missiles were notably offered for sale". — Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) October 6, 2026

«Η ενέργειά μας αποτελεί μέρος της καταδίκης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας που διαπράττει η ισραηλινή κυβέρνηση», αλλά «δεν στόχευε με κανέναν τρόπο τους ανθρώπους που αυτή η εκδήλωση είχε σκοπό να τιμήσει, ούτε τη μνήμη τους», πρόσθεσαν.

Στην αίθουσα της ολομέλειας, η ευρωβουλευτής επανέλαβε αυτό το επιχείρημα. «Μπορούμε κάλλιστα, όπως κάναμε με την ομάδα μας, να τιμήσουμε τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου χωρίς να συσχετιστούμε με το γενοκτονικό ισραηλινό κράτος», δήλωσε.

Αντιδρώντας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ επέκρινε έντονα τη Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν, η οποία κατηγορήθηκε ότι ανέτρεψε ισραηλινές και ευρωπαϊκές σημαίες την προηγούμενη ημέρα σε έκθεση για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. «Ντροπιαστικό, σκανδαλώδες, αλλά δυστυχώς δεν προκαλεί έκπληξη. Η βεβήλωση της έκθεσης που τιμά τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ακροαριστερή ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν καταδεικνύει πάνω απ’ όλα τον λίγο σεβασμό που τρέφει για τον ίδιο το θεσμό στον οποίο βρίσκεται», έγραψε στο X.

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