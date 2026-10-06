«Όχι» Δούρου σε συνέδριο για εκλογή ηγεσίας πριν τις εκλογές – «Η αποστολή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτοκτονία, είναι ιερή υποχρέωση» (video)

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Τη συλλογική ηγεσία υπερασπίζεται η Ρένα Δούρου, μιλώντας στο podcast politics του News247 και ως εκ τούτου εκδηλώνει τη διαφωνία της με την διεξαγωγή συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πριν τις εκλογές.

«Πρώτα βρίσκονται το συλλογικό, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μετά έρχεται το προσωπικό», δηλώνει στη συνέντευξή της, προσθέτοντας «δεν θεωρώ “πολιτική αυτοκτονία” την ευθύνη της ανάληψης της ηγεσίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά ως ιερή υποχρέωση».

«H Αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μια Αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί», αναφέρει, διαβεβαιώνοντας πως η ίδια θα προσπαθήσει να είναι «εγγυήτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε». «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου, θα υπάρχει και μετά τον Τσίπρα και τη Δούρου», τονίζει επίσης.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο προγραμματισμού συνεδρίου για την εκλογή ηγεσίας από τη βάση, η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε το τρέχον σχήμα λέγοντας:

«Σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο το να δώσουμε έναν αγώνα και να αφιερώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε ένα Συνέδριο, σημαίνει ότι γυρνάμε την πλάτη στους αλιείς, στους κατοίκους της Κυψέλης, στους φουρνάρηδες. Έχουμε συλλογική ηγεσία και αποδεικνύεται και μέσα από τις εκτιμήσεις ψήφου, ότι η συλλογική ηγεσία δεν βλάπτει, ωφελεί. Τα τελευταία χρόνια πληγώσαμε τα μέλη μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της Αριστεράς λόγω του μεσσιανισμού και της προσωπολατρίας».

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αφήσει εκ νέου αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως αυτοί που μείναμε «με το μοναστήρι και όχι με τον ηγούμενο», στηρίξαμε και την αναγκαιότητα της Αριστεράς. Αλλά και πως θεωρεί «ντροπιαστικό να λες “αφού εγώ δεν τα κατάφερα, φεύγω και δημιουργώ άλλο κόμμα”».

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τις συνεργασίες σημείωσε:

«Ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι κάναμε μια σπουδαία προσπάθεια αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα της Αριστεράς, την αναγκαιότητα της κοινωνίας, ανακόψαμε την περιδίνηση των δημοσκοπικών ευρημάτων που ήταν στα όρια του τραγέλαφου… τέλη Ιουνίου στο 0,5%. Τώρα χωρίς να πανηγυρίζουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φαίνεται να έχει ανοδική τάση στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου».

«Θέλουμε να φτάσουμε στην κάλπη με όσο το δυνατόν περισσότερες προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά», τόνισε ως προς τις συνεργασίες.

Όσον αφορά την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ειδική αναφορά στις διαμαρτυρίες και τα αιτήματα των κατοίκων της Κυψέλης οι οποίοι ζουν εδώ και μήνες σε ένα καθεστώς ανασφάλειας λόγω των εκτεταμένων ζημιών που έχουν δημιουργήσει σε πολυκατοικίες της περιοχής, οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό: «Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βρεθήκαμε δίπλα στους κατοίκους, άνδρες και γυναίκες, από την πρώτη στιγμή. Έχουμε μάλιστα καταθέσει Ερώτηση στο αρμόδιο υπουργείο. Δεν λείπουμε από τις διαμαρτυρίες, διότι η Αριστερά πρέπει να ξαναβρεί τα νήματα που έκοψε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης, δηλαδή τη σχέση με τα κινήματα, τη σχέση με την κοινωνία».

Η Ρένα Δούρου σημείωσε ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ήταν το πρώτο κόμμα που «έβαλε τα ζητήματα στεγαστικής πολιτικής». «Στην Ελλάδα, η στέγη αφορά το 70% του μηνιαίου εισοδήματος μας για ένα ενοίκιο. Καταθέσαμε εδώ και έξι χρόνια την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα ζητήματα της στεγαστικής πολιτικής που δεν έχει εισακουστεί». Επέρριψε την ευθύνη για τη στεγαστική κρίση αποκλειστικά στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «δεν μπορείς να την αποδώσεις ούτε στη βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ούτε στην ενεργειακή κρίση, ούτε πουθενά», υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές του Μαξίμου έχουν οδηγήσει σε «αστεγία τις νεότερες γενιές».

Η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε και στους αγώνες των Ελλήνων αλιέων που συνθλίβονται από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και το γεγονός ότι δεν μπορούν να βγουν να ψαρέψουν: «Συν ότι έχουν πιεστεί πάρα πολύ από την απουσία προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να παρενοχλούνται από τους Τούρκους αλιείς».

Η ίδια επικαλέστηκε σχετικά τα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα οποία, «τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει περισσότεροι φούρνοι απ’ ότι κλείσανε στα χρόνια της Κατοχής, τουλάχιστον 1300, πάλι λόγω του ενεργειακού κόστους».

Βασικά σημεία από τη συνέντευξη της Ρένας Δούρου

• Οποιαδήποτε δολοφονία χαρακτήρα έχω υποστεί, οποιοδήποτε ψεύδος, είναι σαν τη λάσπη που ξεραίνεται στον τοίχο και μετά πέφτει. Είμαι από εκείνα τα πρόσωπα που έχουμε αποδείξει ότι η ένταξη μας στα κοινά δεν είναι για επαγγελματικό βιοπορισμό, για εξυπηρέτηση φιλοδοξιών στα στενά ή στα μεγαλύτερα, κατά καιρούς, πλαίσια της Αριστεράς.

• Μπορούμε να υπάρξουμε παλεύοντας για την αλλαγή, χωρίς τυχοδιωκτισμό. Μπορούμε να υπάρξουμε με τη φιλοδοξία να αλλάξουμε τα πράγματα, να προσφέρουμε δυνατότητες σε όλους χωρίς μεγαλομανία. Για μια Αριστερά χωρίς δογματισμό και μια κυβερνησιμότητα χωρίς συστημικό κυνισμό

• Δεν θα επιτρέψω πάλι λογικές που θα οδηγήσουν πολλούς να βρίσκονται στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά κανένας να μην κατεβαίνει στο αμπάρι να φτυαρίζει κάρβουνα.

• Ο Σάντσεθ κάνει αυτό που θα έκανε κάθε προοδευτικός δημοκρατικός άνθρωπος, απέναντι στις διαδηλώσεις που συντάραξαν όλη τη χώρα και όχι μόνο τη μητρόπολη, προκηρύσσει εκλογές. Παρόλο που αν δεν είχε προκηρύξει εκλογές θα μπορούσε να είχε περάσει μια σειρά νομοθετημάτων ώστε να μην μπορεί κανένας να διώξει μια 87χρονη από το σπίτι της.

• Ανεξάρτητα του τι θεωρούσα ότι θα ήταν το καλύτερο δυνατό μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα το καλοκαίρι του 2023, θεωρώ ότι όσοι και όσες προχώρησαν σε συνεχείς διασπάσεις, δεν έμειναν να δώσουν τη μάχη. Και όπως φαίνεται εκ των υστέρων, αυτοί που μείναμε «με το μοναστήρι και όχι με τον ηγούμενο», στηρίξαμε και την αναγκαιότητα της Αριστεράς και την αναγκαιότητα που έχει η κοινωνία που χειμάζεται.

• Για εμένα είναι ντροπιαστικό να λες «αφού εγώ δεν τα κατάφερα, φεύγω και δημιουργώ άλλο κόμμα», «αφού εγώ δεν τα κατάφερα, φεύγω και δεν μένω να πολεμήσω». Δηλαδή εμείς που μείναμε τι είμαστε; Λιγότερο ικανοί;

• Η «Ομάδα Αλήθειας» και μια σειρά ιστοσελίδων προσπάθησαν να απομειώσουν το έργο μας στην Περιφέρεια Αττικής, ένα έργο τριών δισ. ευρώ, 1.200 υλοποιημένων ή δρομολογημένων έργων.

• Πειθαρχικά, διοικητικά, αστικά και ποινικά δικαστήρια με αθώωσαν. Αλλά ουδέποτε σκέφτηκα ότι κουβαλώ Γολγοθά, ότι έχω έναν σταυρό. Όχι μόνο γιατί με μεγάλωσαν σπουδαίοι άντρες και γυναίκες της Αριστεράς, αλλά γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει με το ηθικό μας παράδειγμα να δείχνουμε ότι πραγματικά θέλουμε μια αμερόληπτη δικαιοσύνη.

• Σήμερα κάποιοι θεωρούν, ιδίως νέοι και νέες, ότι ένας άνθρωπος που σκότωσε, ένας άνθρωπος που εγκλημάτησε, ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε και που ομνύει στους νεοναζί που έκαψαν τη Βιάννο και τον Χορτιάτη και τα Καλάβρυτα, μπορεί να είναι λύση.

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