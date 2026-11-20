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Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη λίγο πριν από την προγραμματισμένη παρουσία της σε εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Τρανς Ατόμων.

Η ίδια επρόκειτο να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση και να πραγματοποιήσει ομιλία, ωστόσο ένα απρόοπτο περιστατικό ανέτρεψε τα σχέδιά της. Λίγο πριν φτάσει στον χώρο διεξαγωγής, αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Transgender Greece. Την ενημέρωση έκανε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Τσακίρης, ο οποίος γνωστοποίησε πως η Μαριζέτα Αντωνοπούλου δεν θα μπορέσει τελικά να παραστεί στην εκδήλωση, λόγω της περιπέτειας που αντιμετώπισε με την υγεία της.

Σύμφωνα, πάντως, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κα Αντωνοπούλου υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, με τα πρώτα αποτελέσματα να εμφανίζονται καθησυχαστικά.

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