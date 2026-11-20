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Το Zeekr 9X εκφράζει το όραμα της μάρκας για τη σύγχρονη πολυτέλεια. Ως ναυαρχίδα της Zeekr, εγκαινιάζει την παρουσία της στην κατηγορία των μεγάλων SUV πολυτελείας, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με μια εμπειρία μετακίνησης που δίνει προτεραιότητα στην άνεση κάθε επιβάτη.

Η έκδοση Ultra AWD για την ελληνική αγορά συνδυάζει την αίσθηση της ηλεκτρικής οδήγησης με την ευελιξία που προσφέρει ένας δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας για την επέκταση της αυτονομίας. Στο ευρύχωρο εσωτερικό, έξι θέσεις σε διάταξη 2+2+2 και πλούσιος εξοπλισμός για τους πίσω επιβάτες δημιουργούν έναν χώρο προσωπικής χαλάρωσης. Με αρχιτεκτονική 900 V και δυνατότητα ταχυφόρτισης, το 9X μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία άνεσης από τις καθημερινές διαδρομές στα μεγάλα ταξίδια.

Το μοντέλο αντλεί την έμπνευσή του από τον κόσμο των πολυτελών σκαφών αναψυχής. Οι σχεδιαστές μετέφεραν τις καθαρές γραμμές και τις δυναμικές αναλογίες των yachts σε ένα SUV με ξεχωριστή ταυτότητα. Στην πίσω κολόνα D, το σατινέ χρώμιο ενώνει οπτικά τη μακριά γραμμή της οροφής με το αμάξωμα, ενώ η φαρδιά, όρθια μάσκα με τις κατακόρυφες γρίλιες προσδίδει κύρος και χαρακτήρα. Οι γενναιόδωρες διαστάσεις ολοκληρώνουν την εικόνα, καθώς έχει μήκος 5.23μ., πλάτος 2.02μ. χωρίς τους καθρέφτες και μεταξόνιο 3.16μ. Αίσθηση προκαλούν οι ψηφιακοί προβολείς LED Intelligent Projection Headlights, με ανάλυση 1,3 εκατομμυρίων pixel, πλαισιώνουν τη μάσκα και υπογραμμίζουν το πλάτος του εμπρός μέρους.

Στο εσωτερικό το φυσικό ξύλο Nordic Wood και οι επενδύσεις από δέρμα Nappa με επιμέρους στοιχεία PVC, δίνουν στον φιλόξενο χώρο των επιβατών μία έντονη αίσθηση πολυτέλειας. Τα ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία της καμπίνας επιλέγονται με κριτήριο το βάθος των νερών του ξύλου και τη ζεστασιά του φινιρίσματος, ενώ κάθε επιμέρους κομμάτι γυαλίζεται στο χέρι για έως και είκοσι ώρες πριν εγκριθεί για την τοποθέτησή του. Στην κεντρική κονσόλα βρίσκεται ένας περιστροφικός κρυστάλλινος επιλογέας, κομμένος με εξαιρετική ακρίβεια και με φινίρισμα αντίστοιχο με αυτό πολύτιμου κοσμήματος. Ο ρυθμιζόμενος ατμοσφαιρικός φωτισμός, με παλέτα 16,8 εκατομμυρίων αποχρώσεων, αναδεικνύει τις επιφάνειες και επιτρέπει στους επιβάτες να προσαρμόζουν την ατμόσφαιρα της καμπίνας. Στο ταμπλό, οι δύο οθόνες OLED 16 ιντσών εντάσσονται σε διάταξη δύο επιπέδων που διαχωρίζει τις πληροφορίες οδήγησης από τις ρυθμίσεις κλιματισμού.

Η διαμόρφωση 2+2+2 διαθέτει στη δεύτερη σειρά δύο ανεξάρτητα καθίσματα Co-Pilot με ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων, μνήμη και ηλεκτρικά στηρίγματα ποδιών. Στο δεξί κάθισμα, η λειτουργία ανάπαυσης επεκτείνει το στήριγμα ποδιών για ακόμα πιο χαλαρή θέση στο ταξίδι. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση 12 κατευθύνσεων και μνήμη, ενώ και οι δύο πρώτες σειρές προσφέρουν θέρμανση, εξαερισμό και μασάζ. Μεταξύ των καθισμάτων της δεύτερης σειράς βρίσκεται συρόμενο ψυγείο 8,6 λίτρων που ψύχει ή θερμαίνει, με ρύθμιση από −6 °C έως +50 °C. Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν επίσης τη δική τους αποσπώμενη οθόνη 6,3 ιντσών Flexible Magic Control, η οποία τους επιτρέπει να ελέγχουν άμεσα κάθε στοιχείο του προσωπικού τους περιβάλλοντος, από τον φωτισμό και τον κλιματισμό έως τις λειτουργίες 4D που συνδέονται με την ψυχαγωγία, εξασφαλίζοντας απόλυτη εξατομίκευση και άνεση.

Το σύστημα Zeekr Super Hybrid Twin-Energy Electric Performance συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν ανά άξονα, με τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων. Το Zeekr 9X είναι ένα ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης αυτονομίας (Extended Range EV – EREV). Ο βενζινοκινητήρας μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια για την επέκταση της αυτονομίας. Το σύστημα διαθέτει τετρακίνηση, μετάδοση μίας σταθερής σχέσης και ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση. Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι τύπου NMC (νικελίου, μαγγανίου, κοβαλτίου) και έχει μεικτή χωρητικότητα 55,1 kWh. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 180 χλμ., με συνολική αυτονομία έως 750 χλμ. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 897 ίπποι (660 kW) και η μέγιστη ροπή συστήματος 935 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,1 δευτ. και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 240 χλμ./ώρα. Η συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 26,5 kWh/100 χλμ. και η κατανάλωση καυσίμου 1,98 λτ./100 χλμ. Οι συνδυασμένες εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 45 γρμ./χλμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενσωματωμένος φορτιστής AC δέχεται ισχύ έως 11 kW. Με κατάλληλο wallbox ή δημόσιο σημείο AC που παρέχει 11 kW, η φόρτιση από 10% έως 100% διαρκεί περίπου 5 ώρες και 30 λεπτά. Στο σπίτι, αυτό επιτρέπει την αναπλήρωση της φόρτισης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αρχιτεκτονική 900 V υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 330 kW. Με συμβατό ταχυφορτιστή και κατάλληλες συνθήκες, η στάθμη της μπαταρίας ανεβαίνει από 10% σε 80% σε περίπου 9,5 λεπτά.Το Zeekr 9X Ultra AWD είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης 120.000 ευρώ. Η άφιξή του στην ελληνική αγορά αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

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