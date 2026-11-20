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Στη σύλληψη ενός 44χρονου, μέλους του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, ύστερα από σοβαρό συμβάν που εκτυλίχθηκε σε αίθουσα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο 44χρονος φέρεται να κλείδωσε την πόρτα της τάξης, μέσα στην οποία βρισκόταν μία εκπαιδευτικός και οι μαθητές. Ακολούθως, κατέβασε το παντελόνι του επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, ενώ φέρεται να φίλησε και την εκπαιδευτικό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και με εντολή των Αρχών διεκομίσθη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας και στήριξη στη σχολική κοινότητα

Η καταγγελία, που αφορά ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων όπως προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομη κατακράτηση και βία, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κατόπιν εντολής της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μαζί με τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύση Αναστασόπουλο, κίνησαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού και τη στήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Με ενέργειες του περιφερειακού διευθυντή και λόγω της απουσίας του διευθυντή του σχολείου με κανονική άδεια, η υποδιευθύντρια έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία, ενώ έλαβε εντολή να υποβάλει αναφορά και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, καθώς η οριστική ποινική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων γίνεται αποκλειστικά από τις δικαστικές Αρχές.

Παράλληλα, ο κ. Αναστασόπουλος θα δρομολογήσει όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις κατά του 44χρονου, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών και η ομαλή λειτουργία της μονάδας.

Σε παιδαγωγικό και ψυχολογικό επίπεδο, ο αρμόδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής έσπευσε ήδη στο σχολείο και συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων, ενώ από τη Δευτέρα, 23/11, αναλαμβάνουν δράση ψυχολόγοι και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

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