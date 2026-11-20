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Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό «βραχιολάκι», βρίσκεται ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, μετά την απόφαση για άρση της προσωρινής κράτησής του.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος είχε δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι η 42χρονη εισέβαλε στο σπίτι του έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας όπλο. Κατά τους ισχυρισμούς του, ακολούθησε συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε η γυναίκα.

Ο ίδιος είχε αναφέρει ακόμη ότι την καταδίωξε στα στενά της περιοχής, με σκοπό να την ακινητοποιήσει και να εξακριβώσει την ταυτότητά της. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μέρος των κινήσεων των δύο προσώπων, με το Live News να εξασφαλίζει και να παρουσιάζει σχετικά πλάνα. Η 42χρονη βρέθηκε τελικά θανάσιμα τραυματισμένη σε σημείο μακριά από την κατοικία του 41χρονου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό τοποθετείται χρονικά μέσα στο 2027, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία της δίκης.

Η επικοινωνία με τον 41χρονο και η αντίδραση της οικογένειας

Μετά την απόφαση για την αποφυλάκισή του, το Live News επικοινώνησε με τον 41χρονο, ο οποίος απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης. Περιορίστηκε στο να αναφέρει ότι είναι καλά, ζητώντας κατανόηση για το γεγονός ότι δεν επιθυμεί προς το παρόν να κάνει δηλώσεις.

41χρονος: Είμαι καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Δεν είναι η ώρα να πω κάτι. Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Είμαι καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Δεν είναι η ώρα να πω κάτι. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Δημοσιογράφος: Είστε ανακουφισμένος που γυρίσατε στο σπίτι σας, έστω και με αυτές τις συνθήκες;

Είστε ανακουφισμένος που γυρίσατε στο σπίτι σας, έστω και με αυτές τις συνθήκες; 41χρονος: Μια χαρά, μια χαρά! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση.

Η απόφαση για την αποφυλάκιση του 41χρονου προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών της διασώστριας, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να την προσβάλουν.

Έντονη ήταν η δημόσια τοποθέτηση του πατέρα της 42χρονης, ο οποίος προχώρησε σε αναρτήσεις την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, όταν έγινε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης του κατηγορουμένου.

Σε μία από αυτές, εξέφρασε την οργή του για τη δικαστική απόφαση, γράφοντας: «Άνοιξες την πύλη της κολάσεως. Διεφθαρμένοι Έλληνες δικαστές. Ο ελληνικός λαός δολοφονείται. Η δημοκρατία βιάζεται. Η απραξία σας σάς καθιστά συνένοχους στο έγκλημα κατά των Ελλήνων».

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