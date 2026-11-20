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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 20/11, στο κέντρο της Πάτρας, έπειτα από ατύχημα στην οδό Αγίου Ανδρέου, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Αγίου Νικολάου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, κατά τη διάρκεια εργασιών σε κτίριο, υλικά έπεσαν πάνω σε διερχόμενη γυναίκα, με συνέπεια να την τραυματίσουν στο κεφάλι.

Η τραυματισμένη γυναίκα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και στη συνέχεια διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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