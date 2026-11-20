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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με ανατροπή νταλίκας, σημειώθηκε στην Εύβοια, στον δρόμο που οδηγεί προς τα Νέα Στύρα, λίγο μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, μια νταλίκα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στην καμπίνα του οχήματος.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές από τα Νέα Στύρα, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρύστου.

Την ίδια ώρα, η αγωνία παραμένει για το ενδεχόμενο να υπήρχε και δεύτερο άτομο μέσα στην καμπίνα της νταλίκας. Για τον λόγο αυτό αναμενόταν γερανός, προκειμένου να ανασηκωθεί το βαρύ όχημα και να ελεγχθεί το σημείο μήπως έχει καταπλακωθεί κάποιος.

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