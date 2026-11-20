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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πει σε Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους ότι θέλει το Κίεβο να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία έως τις αρχές Ιανουαρίου, προτού οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλείται τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι αυτόν τον μήνα, τερματίζοντας μια οκτάμηνη παύση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ έχασε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές αυτόν τον μήνα — με τους Δημοκρατικούς να αναμένεται να προσφέρουν μεγαλύτερη υποστήριξη στο Κίεβο και να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας στη συνέχεια ότι ο Ρώσος ομόλογός του είχε καταστήσει σαφές ότι η Μόσχα ήταν «έτοιμη για ειρήνη». Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ έχουν επίσης πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στη Μόσχα, το Δουβλίνο και το Βερολίνο τις τελευταίες ημέρες, όπου μετέφεραν αυτό το αίσθημα επείγοντος, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

«Οι Αμερικανοί πιέζουν σκληρά και υπάρχει κάποια ανησυχία ότι θα χρειαστούν πολλές ουκρανικές παραχωρήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία», δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος μετά τη συνάντηση με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ. «Οι Αμερικανοί βιάζονται, ο Πούτιν δεν βιάζεται καθόλου», είπε ένας άλλος. Το χρονοδιάγραμμα έχει εντείνει τις ανησυχίες στο Κίεβο ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να εξαναγκαστεί σε μια συμφωνία με τους όρους της Μόσχας προτού οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Ο Τραμπ συμπαθεί τον Πούτιν και θέλει να τα τελειώσει όλα αυτά μέχρι τον Ιανουάριο», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η Ρωσία «θα μπορούσε να έχει καλύτερους όρους» εάν η συμφωνία ολοκληρωνόταν πριν από τον Ιανουάριο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ενώ ο Τραμπ διατηρεί ευρεία εξουσία για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν νομοθετικές εξουσίες για να ενισχύσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις στη Μόσχα.

Έχουν επίσης δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουν τις εποπτικές τους εξουσίες για να ελέγξουν την εξωτερική πολιτική του Τραμπ και τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Γουίτκοφ και Κούσνερ. Αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν πιέσει την Ουκρανία να κάνει συγκεκριμένες παραχωρήσεις στη Ρωσία, ο Πούτιν απαίτησε την Πέμπτη, μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στη Σεντζέν να αποδεχτούν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της «συμβιβασμούς» και τις «πραγματικότητες».

Αυτά περιλαμβάνουν μια μακροχρόνια απαίτηση το Κίεβο να παραδώσει εδάφη στη Μόσχα στην κρίσιμη περιοχή της πρώτης γραμμής του Ντονμπάς, καθώς και απαγόρευση της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της.

Η Ρωσία έχει επίσης πιέσει για σαρωτικές αλλαγές στην τάξη ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, σύμφωνα με τις οποίες το ΝΑΤΟ θα αποσύρει τις αναπτύξεις στρατευμάτων και όπλων από την ανατολική πλευρά του. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να ξεκινήσει συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα φιλοξενήσει στο Μαϊάμι τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Ωστόσο, ένας ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της G20, επειδή η Ουκρανία δεν είχε προσκληθεί.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, αν και ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει δηλώσει εάν θα παραστεί. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ερμηνεύσει τους πρόσφατους περιορισμούς ταχύτητας που επιβλήθηκαν στο Starshield – την στρατιωτική έκδοση του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών Starlink του Έλον Μασκ, που κατασκευάστηκε από την SpaceX – σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις των τελευταίων μηνών στην παράδοση των πυραύλων αναχαίτισης Patriot, ως μέρος μιας προσπάθειας των ΗΠΑ να αποδυναμώσουν τη θέση του Κιέβου και να αυξήσουν την πίεση σε αυτό για να κάνει παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Ο ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος περιέγραψε τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ ως «μια σαφή επιλογή» για να βοηθήσει τη Ρωσία να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία θέλει να χρησιμοποιήσει την προγραμματισμένη εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών για να αυξήσει την επιρροή της στην Ουκρανία σε μελλοντικές συνομιλίες, γεγονός που καθιστά απίθανο η Μόσχα να συμφωνήσει σε μια γρήγορη συμφωνία, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο σκέψης του Κρεμλίνου.

Οι διαπραγματεύσεις μόλις πρόσφατα άρχισαν να ασχολούνται με τα ρωσικά αιτήματα για ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη, τα οποία ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι πρέπει να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας. Αυτό καθιστά ακόμη λιγότερο πιθανό η Μόσχα να συμφωνήσει με την ταχεία συμφωνία που πιέζει ο Τραμπ, εκτός εάν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της υποχωρήσουν στις απαιτήσεις τους.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιθυμούν πρώτα μια εκεχειρία πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο να συζητήσουν για το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας της Ευρώπης, έχουν επιδιώξει έναν επίσημο ρόλο στις συνομιλίες και η Ρωσία έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτήσει τη συμβολή της.

Αλλά ο Πούτιν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για την επέκταση των διαπραγματεύσεων και δήλωσε ότι η Ρωσία θα αποφασίσει μόνο αφού Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντηθούν με τους ομολόγους τους στη Μόσχα. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να επιλύσουν παράλληλα εδαφικές διαφορές και ευρύτερα ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, θεωρώντας και τα δύο ως κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δηλώσει ότι η Μόσχα συμφωνεί με μια πιθανή συμφωνία όπου η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από δυτικές χώρες, σύμφωνα με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός, αλλά προφανώς πρέπει να είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Κούσνερ την Πέμπτη στο Βερολίνο. Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι έχουμε κάνει τους Ρώσους να νιώσουν άνετα με την έννοια ότι οποιαδήποτε εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία θα βασίζεται στο Άρθρο 5».

Ωστόσο, ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας που συμμετείχε στον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, δήλωσε την Παρασκευή ότι «ακόμα και μια φόρμουλα οιονεί ένταξης στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο… είναι μια απαράδεκτη επιλογή για εμάς», σύμφωνα με το Interfax. «Ας αναγνωρίσουν το απαραβίαστο της απαίτησής μας ότι [η Ουκρανία] δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Όταν συμβεί αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας».

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