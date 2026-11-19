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Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση -το γνωστό «βραχιολάκι»- βρίσκεται πλέον ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της διασώστριας στην Άνω Σύρο, καθώς αποφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με το Cyclades24, η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισής του, αντικαθιστώντας την προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η υποχρεωτική παραμονή του στην κατοικία του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό. Οι επιμέρους όροι, καθώς και το σκεπτικό της απόφασης, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 19/11, ο 41χρονος επέστρεψε στη Σύρο με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά, συνοδεία αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στις φυλακές της Χίου, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για το ζήτημα της προφυλάκισής του, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό έως την έκδοση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η απόφαση για την αποφυλάκισή του βασίστηκε σε νεότερα δεδομένα της δικογραφίας. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία σχετικά με τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και την εξέταση των επικοινωνιών του, ούτε για το ενδεχόμενο να συνεκτιμήθηκαν κατά τη δικαστική κρίση.

Η υπόθεση θανάτου της διασώστριας στα τέλη Ιουλίου του 2026 είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Σύρο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, ενώ η ολοκλήρωση της έρευνας και η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ως προς τον χρόνο εκδίκασης, οι διαθέσιμες πληροφορίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο σε πρώτο βαθμό εντός του 2027, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη ημερομηνία.

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