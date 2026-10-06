Στην Αθήνα ο Ρούμπιο εν μέσω διαδηλώσεων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας – Οι συμφωνίες που μπαίνουν στο τραπέζι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην ελληνική πρωτεύουσα, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων, φορέων και οργανώσεων της Αριστεράς.

Οι κύριες εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις 09:00 θα πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Στις 10:00 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου Γύρου.

Ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, εστιάζοντας στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των διμερών σχέσεων. Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί, ενώ χαρακτήρισε την επίσκεψη σπουδαία ευκαιρία για επαφές.

Στην πρώτη συνεδρία του Διαλόγου, σε σύνθεση ολομέλειας, θα εξεταστούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν θέματα ασφάλειας, άμυνας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Στο πλαίσιο του Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ., ενώ Ελλάδα και ΗΠΑ θα υπογράψουν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για τη συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Παράλληλα, θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, με στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα της ναυτιλίας.

Στο επίκεντρο η στρατηγική σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο και ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος αποτυπώνουν το πολύ υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρονική συγκυρία, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Στρατηγικός Διάλογος εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία έχει διευρυνθεί σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι υποδομές και η ψηφιακή τεχνολογία, με ορόσημα τη συμμετοχή της Ελλάδας στις «Artemis Accords» για τη διαστημική συνεργασία το 2024 και στην πρωτοβουλία «Pax Silica» το 2026, για τον συντονισμό επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η άφιξη Ρούμπιο συνοδεύεται από εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει την απαγόρευση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, σε περιοχή που περικλείεται από βασικές οδούς στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Στα μέτρα ασφαλείας συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και drones για την εναέρια επιτήρηση. Παράλληλα, προβλέπονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί αναμένεται να επεκτείνονται ή να αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες. Σε ό,τι αφορά το Μετρό, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματικούς, στόχος είναι οι σταθμοί να κλείνουν μόνο για όσο είναι απολύτως απαραίτητο, ενώ ο σταθμός Ευαγγελισμός αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο.

Κινητοποιήσεις κατά της επίσκεψης

Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία, μαζικοί φορείς, κόμματα και οργανώσεις της Αριστεράς έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και πορείες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επίσκεψη Ρούμπιο και στη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς.

Στις 19:30 στην πλατεία Συντάγματος καλούν το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς, ενώ στις 19:00 στα Προπύλαια έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση οργανώσεις και συλλογικότητες της αντικαπιταλιστικής και εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, με πορεία προς το Σύνταγμα και τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι διοργανωτές θέτουν στο επίκεντρο αιτήματα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων και επιστροφή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων.

Κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις

Σήμερα Τρίτη 6 Οκτώβρη

Θεσσαλονίκη: 7 μ.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου

Πάτρα: Στις 7.30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Αγρίνιο: Στις 7 μ.μ., πεζόδρομος Παπαστράτου

Αλεξανδρούπολη: Στις 6.30 μ.μ., στο Δημαρχείο

Γιάννενα: Στις 6.30 μ.μ., στον Πλάτανο στην Αβέρωφ

Ηγουμενίτσα: Στις 7 μ.μ., στην πλατεία Δημαρχείου

Καλαμάτα: Στις 7.30 μ.μ., πλατεία 23ης Μαρτίου

Κέρκυρα: Στις 6.30 μ.μ., στην Ανουντσιάτα

Λευκάδα: Στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Μηνά

Μυτιλήνη: Στις 6.30 μ.μ., στην πλατεία Σαπφούς

Πρέβεζα: Στις 7 μ.μ., στη Θεοφάνειο

Σάμος: Στις 6.30 μ.μ., στο Βαθύ

Χίος: Στις 6.30 μ.μ., στην είσοδο της Απλωταριάς

Αύριο Τετάρτη

Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στη Λάρισα: Στις 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Χανιά: Στις 7 μ.μ., στην πλατεία Αγοράς

Την Πέμπτη 8 Οκτώβρη

Αργοστόλι: Στις 7 μ.μ., πλατεία Καμπάνας

Καβάλα: Στις 7 μ.μ., στην πλατεία Καπνεργάτη

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για την κακοκαιρία στην Κρήτη: Στο 100% η κρατική ενίσχυση

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: «Ήρθε η ώρα» – Εντείνουμε τις διεκδικήσεις

Καρατζαφέρης για Καμπούρη: Από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει