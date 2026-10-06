Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: «Ήρθε η ώρα» – Εντείνουμε τις διεκδικήσεις

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την εντατικοποίηση των διεκδικήσεων για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, σημειώνοντας ότι οι μέχρι τώρα συζητήσεις με τη βρετανική πλευρά δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Μητσοτάκης εξήγησε ότι η βρετανική νομοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει τα Γλυπτά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη μια νομοθετική εξαίρεση για την επίλυση του ζητήματος.

Σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών μέσω ανακαίνισης παλαιών διαμερισμάτων και τη θέσπιση περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Για τις δημόσιες συγκοινωνίες, ο κ.

Μητσοτάκης παραδέχθηκε καθυστερήσεις στη Γραμμή 4 του Μετρό και χαρακτήρισε σε κακή κατάσταση τη Γραμμή 1, προαναγγέλλοντας την παράδοση 14 ανακαινισμένων συρμών εντός του επόμενου έτους.

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Νέα πίεση προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και τη βρετανική κυβέρνηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν.

«Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας», είπε, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την απομάκρυνση των Γλυπτών από την Αθήνα: «Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο διαμελίστηκε και, ξεκάθαρα, εκλάπη».

Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα», ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα παγκόσμιο σύμβολο, όχι μόνο του ελληνικού πολιτισμού αλλά της ανθρωπότητας, συνδέοντας το αίτημα της επανένωσης και με τον συμβολισμό της δημοκρατίας.

Όπως είπε, ο Παρθενώνας δεν ήταν απλώς ένας ναός αφιερωμένος στην προστάτιδα θεά της Αθήνας, αλλά αφηγείται και την ιστορία της πρώτης δημοκρατίας.

Μια παρατήρηση που συνέδεσε ευθέως με τη σημερινή συγκυρία, «σε μια εποχή κατά την οποία η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά ή από τα αριστερά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε και το επιχείρημα ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα άνοιγε τον δρόμο για αντίστοιχες διεκδικήσεις από τα μεγάλα μουσεία του κόσμου. «Δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να αδειάσουν τα μεγάλα μουσεία», τόνισε, επιμένοντας ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μοναδική περίπτωση και ότι η επανένωση θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία.

Για την πορεία των συζητήσεων με τη βρετανική πλευρά, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «δυστυχώς δεν υπήρξε πρόοδος» και έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων: «Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και προς τη βρετανική κυβέρνηση».

Αναφέρθηκε μάλιστα στον British Museum Act του 1963, εξηγώντας ότι η βρετανική νομοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα του Μουσείου να αποφασίσει την επιστροφή τους και ότι «θα χρειαστεί μια εξαίρεση».

Στην προσπάθεια αυτή η Αθήνα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει και την πολιτιστική διπλωματία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και στη δυνατότητα αντικειμένων από τις συλλογές του να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής συνεργασίας.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα», είπε, επικαλούμενος τη στήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης στην επανένωση των Γλυπτών.

Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε, τέλος, τη νέα προσπάθεια και με το κλίμα στις σχέσεις Λονδίνου – Βρυξελλών μετά το Brexit, σημειώνοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού για στενότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα καθημερινά προβλήματα της Αθήνας

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα της Αθήνας, στους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται στις δημόσιες συγκοινωνίες. Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των ενοικιαστών δεν αρκούν από μόνα τους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου τον Νοέμβριο, έως 800 ευρώ, σημειώνοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για μείωση του ετήσιου κόστους ενοικίασης κατά περίπου 8%.

«Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με μέτρα που αφορούν τη ζήτηση. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στην Αθήνα υπάρχουν πολλά παλαιά διαμερίσματα τα οποία θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και να επιστρέψουν στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων. Pasted markdown

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σημείωσε ότι είναι σημαντικές για την οικονομία, αλλά όπου απαιτούνται περιορισμοί αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται, υπενθυμίζοντας ότι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας δεν εκδίδονται νέες άδειες για Airbnb.

Ο πρωθυπουργός έθεσε επίσης στο τραπέζι την ιδέα κινήτρων για την κατασκευή κτιρίων που θα προορίζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση (build-to-rent), ακόμη και μέσω δυνατότητας αύξησης του ύψους τους κατά έναν ή δύο ορόφους. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι αντίστοιχα πολεοδομικά κίνητρα έχουν προσκρούσει σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Pasted markdown

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στις δημόσιες συγκοινωνίες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να στρέψει περισσότερους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες.

Για τη Γραμμή 4 του Μετρό, παραδέχθηκε ότι το έργο θα καθυστερήσει, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικά σύνθετο από τεχνικής πλευράς. Όπως είπε, μακροπρόθεσμα το Μετρό αποτελεί το βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αθήνα. Ωστόσο επανέλαβε ότι θα πάρει αρκετά χρόνια η ολοκληρωσή του μέσου στο σύνολο του με τις επεκτάσεις των υπάρχουσων γραμμών και την κατασκευή της γραμμής 4 αλλά και μιας μελλοντικής γραμμής 5, όπως έχει σχεδιαστεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση της Γραμμής 1 του Μετρό, του παλαιού Ηλεκτρικού, λέγοντας ότι βρίσκεται σήμερα «σε άθλια κατάσταση».

Όπως ανακοίνωσε, έχει ήδη παραληφθεί ο πρώτος πλήρως ανακαινισμένος συρμός, ενώ 14 ανακαινισμένοι συρμοί αναμένεται να παραδοθούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Pasted markdown

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στην ανανέωση του στόλου των μπλέ λεωφορείων και στην ανάγκη αύξησης της συχνότητας των δρομολογίων, ιδιαίτερα στις 20 γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση.

Επιπροσθέτως, στάθηκε στη 24ωρη λειτουργία των μέσων μεταφοράς τα Σάββατα, συνδέοντάς την με την οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι θάνατοι από τροχαία έχουν μειωθεί περίπου κατά 30% σε σύγκριση με πριν από δύο χρόνια.

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