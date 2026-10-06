Η Φον ντερ Λάιεν δεν υιοθετεί το αίτημα της Αθήνας για «ευρωπαϊκή αντιμετώπιση» του ενεργειακού κόστους: «Δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την ΕΕ» 

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Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε την ανάγκη ευρωπαϊκής δράσης για το ενεργειακό κόστος, απέφυγε όμως να υιοθετήσει την πρόταση της Αθήνας για νέα δημοσιονομική ευελιξία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει συλλογικά το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκής κλίμακας δεν μπορεί να μετακυλίεται αποκλειστικά στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Στην επιστολή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός ζήτησε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για τα κράτη-μέλη, προκειμένου να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να επιβαρύνεται υπέρμετρα η δημοσιονομική τους θέση.

Η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών, ώστε μέρος αυτών να επιστρέφεται στην κοινωνία μέσω στοχευμένων μέτρων στήριξης. Ο Μητσοτάκης έχει μιλήσει για την ανάγκη μιας «κοινής και έγκαιρης ευρωπαϊκής αντίδρασης», επιμένοντας ότι η ενεργειακή κρίση δεν είναι πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Τι απάντησε η πρόεδρος της Κομισιόν

Η απάντηση της φον ντερ Λάιεν, ωστόσο, δείχνει ότι οι Βρυξέλλες συμφωνούν με την ανάγκη ευρωπαϊκής δράσης, αλλά όχι απαραίτητα με τη μορφή που προτείνει η Αθήνα.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου, η πρόεδρος της Κομισιόν έθεσε το ενεργειακό κόστος στην κορυφή της ατζέντας.

Η φράση που ξεχώρισε ήταν σαφής: «Δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η φον ντερ Λάιεν εξήγησε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικό ενεργειακό μείγμα και επομένως διαφορετικές ανάγκες. Έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη απόσταση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών, ανάλογα με το πόσο εξαρτώνται από το φυσικό αέριο και πόσο στηρίζονται στην πυρηνική ενέργεια και τις ΑΠΕ.

Η συγκεκριμένη αποστροφή θα μπορούσε εύκολα να ερμηνευθεί ως απάντηση -ή ακόμη και ως έμμεση απόρριψη- του αιτήματος Μητσοτάκη για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, ένα αίτημα που έχει θέσει και η Ιταλία.

Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι ο ρόλος της Ευρώπης είναι να δώσει στα κράτη-μέλη «τα εργαλεία και την ευελιξία» για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων για την ενεργειακή ασφάλεια, τις διασυνδέσεις, τις υποδομές και τη στήριξη των πιο ευάλωτων.

Το βασικό εμπόδιο στο αίτημα της Αθήνας είναι ότι από την Κομισιόν δεν μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο δημοσιονομικό μέτρο που θα εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες.

Η Κομισιόν έχει ήδη επισημάνει ότι υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία μέσω της λεγόμενης Εθνική Ρήτρα Διαφυγής.

Το υφιστάμενο πλαίσιο επιτρέπει πρόσθετες δαπάνες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με συνολικό περιθώριο έως 0,6% του ΑΕΠ για την περίοδο 2026-2028.

Αυτό όμως δεν ισοδυναμεί με αποδοχή της ελληνικής πρότασης για ένα νέο, διευρυμένο πλαίσιο δημοσιονομικής χαλάρωσης.

Η φον ντερ Λάιεν έδωσε επίσης ένα σαφές στίγμα για το πώς αντιλαμβάνεται την κοινωνική διάσταση της κρίσης.

Η Κομισιόν προκρίνει εργαλεία όπως ενεργειακά vouchers, εισοδηματική στήριξη και στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις, μέτρο που ουσιαστικά ρίχνει το βάρος πάνω στις κυβερνήσεις.

Δεδομένο είναι πως το ζήτημα του ενεργειακού κόστους θα συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει εντός Οκτωβρίου όπου οι «27» καλούνται να βρουν άμεσα λύσεις σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που πλησιάζει.

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