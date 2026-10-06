Τσίπρας: Επίθεση στην κυβέρνηση για το υπερπλεόνασμα, την καλεί να ρίξει τα χρήματα στην οικονομία άμεσα – Συνεδρίαση με τους Συντονιστές της Αττικής

Takeaways by to pontiki AI Ο Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί σήμερα συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής για να θέσει τους επόμενους οργανωτικούς στόχους και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναμένεται να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε πρόσφατα.

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιδιώκει εσκεμμένα υπερπλεόνασμα μέσω υψηλού πληθωρισμού, με σκοπό την παροχή προεκλογικών επιδομάτων στους πολίτες.

Τσίπρας ζητά από την κυβέρνηση να διαθέσει άμεσα τα πλεονάζοντα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επαγγελματικών ομάδων ενόψει του χειμώνα.

Η ΕΛΑΣ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, απορρίπτοντας το επιχείρημα των δημοσιονομικών περιορισμών.

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Πολιτική επικαιρότητα κι επόμενοι οργανωτικοί στόχοι αναμένεται να τεθούν σήμερα στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της ΕΛΑΣ υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει τη διαδικασία με ομιλία.

Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, 18:30) θα παρευρεθούν επίσης ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τα μέλη του Οργανωτικού, οι επτά περιφερειακοί υπεύθυνοι Αττικής και όλα τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών της Αττικής.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει ξεκινήσει περιοδείες, σε περιφέρεια και Αττική, αλλά και επαφές με επαγγελματικούς φορείς, αναμένεται να δώσει στους συντονιστές της Αττικής, τις κατευθυντήριες γραμμές για το επόμενο κρίσιμο διάστημα, καθώς η ΕΛΑΣ αναζητεί τη διεύρυνση του ακροατηρίου της.

Σε ό,τι αφορά τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένεται να δώσει συνέχεια στην επίθεση προς την κυβέρνησης με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε χθες.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εσκεμμένα προβλέπει υπερπλεόνασμα 4 – 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τα οποία προέρχονται ως επί το πλείστον από το ΦΠΑ εν μέσω υψηλού πληθωρισμού. Εν ολίγοις ο Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «στραγγίζει» την οικονομία, «φουσκώνοντας» το υπερπλεόνασμα για να μπορεί να δίνει «παροχές» – φιλοδωρήματα, κάπου τον Απρίλιο. Ειδικά για το 2027, που είναι εκλογική χρονιά, η τακτική αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ μετατρέπεται σε εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση που είχε χθες με το ΔΣ της Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως τα χρήματα αυτά αντί να πηγαίνουν στο υπερπλεόνασμα πρέπει να δοθούν στην οικονομία εδώ και τώρα.

Δραματική προειδοποίηση για «χειμώνα που δεν έχουμε ξαναζήσει»

«Τα τελευταία χρόνια που έχουμε βγει από τα μνημόνια, (σ.σ. η κυβέρνηση) δεν στηρίζει κανέναν εθνικό στόχο. Στηρίζει μονάχα τη δυνατότητα κάθε Απρίλη να δίνει φιλοδωρήματα ο πρωθυπουργός. Σήμερα όμως έχουμε μια κρίση που υπερβαίνει τα όρια. Αυτό που θα ζήσουμε αυτόν τον χειμώνα σε σχέση με το κόστος ζωής και τις τιμές της ενέργειας θα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει». Προσθέτει πως απαιτείται άμεσα να ενημερωθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η κυβέρνηση «να ρίξει στην οικονομία τα χρήματα αυτά που είναι των Ελλήνων φορολογουμένων, το υπερπλεόνασμα, προκειμένου να ζεσταθούν τα σπίτια και να κινηθούν τα φορτηγά σας για να κινηθούν τα καΐκια των ψαράδων και να κινηθούν τα τρακτέρ».

Επιχειρώντας να προλάβει το επιχείρημα των δημοσιονομικών περιορισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αλέξης Τσίπρας διεμήνυσε «ό, τι διεκδικείς παίρνεις» κι έφερε ως παράδειγμα τη δική του διακυβέρνηση: «Εγώ το 2016 δεν ρώτησα τον Σόιμπλε, σε μνημόνιο ήμασταν, και έδωσα χρήματα για τους συνταξιούχους. Το πρώτο κοινωνικό μέρισμα» είπε.

«Να βρει τον τρόπο η κυβέρνηση, τώρα και όχι τον Απρίλη, ως προεκλογικό αντίδωρο, να στηρίξει νοικοκυριά και ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες» ανέφερε σε κεντρική ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, σε συνέχεια της δήλωσης Τσίπρα, «με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα κάτω από το 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης». Αλλά και για «να συγκρατηθούν οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη καθώς και στα τιμολόγια ρεύματος».

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