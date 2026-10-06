ΝΔ: Γενέθλια με απόντες, «ταραγμένα νερά» και επιστροφή στον Πυρσό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μέσα σε ένα κλίμα έντονων εσωκομματικών αντεγκλήσεων, με πολλές συζητήσεις να γίνονται για αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών και ενώ η κυβέρνηση εμφανίζεται να αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας στην ενέργεια, η ΝΔ γιόρτασε χθες τα 52α γενέθλιά της.

Και μόνο το γεγονός ότι απόντες από την εκδήλωση ήταν ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης λέει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα.

Η κυβερνητική φθορά δεν μπορεί να κρυφτεί, παρά το γεγονός ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κάνει ενέσεις αυτοπεποίθησης στα μέλη και τα στελέχη του κόμματός του.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να «ανοίξει γέφυρες» προς την παραδοσιακή βάση της παράταξης και να φρενάρει τις διαρροές, περιγράφοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα και τοποθετώντας τον εαυτό του στη θέση του «καπετάνιου».

«Τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς», είπε, απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της ΝΔ.

Στη συνέχεια προσδιόρισε ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η ΝΔ θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας.

«Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας. Να μιλήσουμε γι’ αυτό που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας», σημείωσε.

Στην ίδια αναφορά υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην εξουσία, επισημαίνοντας ότι τα στελέχη πρέπει να παραμένουν «σεμνά και ταπεινά», μετά και τα επαναλαμβανόμενα φάλτσα των τελευταίων ημερών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην οικονομία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα «είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση». Έκλεισε την ομιλία του καλώντας τα στελέχη και τα μέλη της ΝΔ να προετοιμαστούν για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αφού πρώτα «πάρουν δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται».

Ο Πυρσός, οι συμβολισμοί και οι ηχηρές απουσίες

Η αλήθεια είναι ότι κορυφαία στελέχη, όπως ο Νίκος Δένδιας, εμφανίστηκαν να υποστηρίζουν ότι η ΝΔ θα πρέπει να παραμείνει η παράταξη του Πυρσού. Ο Παύλος Μαρινάκης, από την πλευρά του, αφιέρωσε την επέτειο στους ανθρώπους της παράταξης και ιδιαίτερα σε όσους παρέμειναν κοντά της στα δύσκολα χρόνια.

Το γεγονός, πάντως, ότι με εντολή του πρωθυπουργού ο Πυρσός επέστρεψε στην αφίσα της ΝΔ, ενώ στο επετειακό βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε αυτή τη φορά να συμπεριλάβει όλους τους πρώην αρχηγούς του κόμματος, αποτυπώνει την προσπάθεια του προέδρου της ΝΔ να περιορίσει τις διαρροές και να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και επιστροφής στις παραδοσιακές αναφορές της παράταξης.

Ωστόσο, οι απουσίες είχαν τον δικό τους πολιτικό συμβολισμό. Εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πλέον βρίσκεται εκτός και απέναντι από τη ΝΔ, η απουσία του Κώστα Καραμανλή αλλά και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη δημιουργεί αναπόφευκτα εντυπώσεις και ερωτήματα για το μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι πρώην πρόεδροι του κόμματος προς τον πρωθυπουργό.

Έτσι, η γιορτή για τα 52 χρόνια της ΝΔ μπορεί να είχε ως κεντρικό στόχο τη συσπείρωση και την προβολή της ιστορικής συνέχειας της παράταξης, όμως οι άδειες καρέκλες και οι συμβολισμοί γύρω από τον Πυρσό υπενθύμισαν ότι η εσωκομματική συνοχή παραμένει ένα από τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον δρόμο προς τις εκλογές του 2027.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στα 52α γενέθλια της ΝΔ: Τέσσερις φορές κερδίσαμε απανωτές εκλογές με πάνω από 40% και θα το ξανακάνουμε

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει την Ελλάδα και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας

Προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την παγίδευση του Στέλιου Κούλογλου με Pegasus