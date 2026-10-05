Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει την Ελλάδα και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας

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Για τις επενδύσεις στην ενέργεια, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τον Κάθετο Διάδρομο, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αλλά και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι είναι η απάντηση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής στην απόφαση της Ε.Ε. να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Όπως τόνισε, σε αυτήν την απόφαση η Ελλάδα – και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες – είπε ότι «έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίοδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο».

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε όλοι τη γεωπολιτική σημασία που έχει για την πατρίδα μας η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά η είσοδος και το θεμέλιο του Κάθετου Διαδρόμου. «Για δεκαετίες, το φυσικό αέριο έρεε από τον Βορρά προς Νότον. Τώρα, για πρώτη φορά γίνεται ανάποδα και η Αλεξανδρούπολη, από ακριτική περιοχή, γίνεται πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για να μπορεί αυτό να ανεβαίνει στον κάθετο διάδρομο. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για εμάς» κατέληξε.

«Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ σηματοδοτεί η επίσκεψη Ρούμπιο»

Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο» στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σημείωσε, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο κ. Ρούμπιο «γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου» και έχει από το 2019 αναδείξει τη διασύνδεση μεταξύ ασφάλειας και ενέργειας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα το αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ενεργειακό τομέα της χώρας, αναφέροντας τις επενδύσεις αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπως είπε, η επικείμενη πρώτη μετά από σχεδόν μισό αιώνα ερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY αποτελεί «διπλή ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, λόγω και της συνεργασίας με Έλληνες επιστήμονες και εταιρείες».

«Δεν προβλέπεται άδεια από την Τουρκία για τον GSI»

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI), ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη είσοδο της γαλλικής Meridiam στο έργο, χαρακτηρίζοντάς την εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητά του. Όπως ανέφερε, μετά την είσοδο της Meridiam στις 7 Αυγούστου, ολοκληρώθηκαν μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο οι απαιτούμενες κανονιστικές και ρυθμιστικές ενέργειες για την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο. «Προχωρούν, λελογισμένα, με σχέδιο, με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για θέμα των επόμενων εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να προκαταλαμβάνει τις ανακοινώσεις της εταιρείας που έχει την ευθύνη του έργου.

Ο κ. Παπασταύρου απέρριψε, παράλληλα, κάθε ενδεχόμενο να απαιτείται άδεια από την Τουρκία για την υλοποίηση του έργου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές άδειας, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί δεν προβλέπεται. Τελεία και παύλα».

Στήριξη των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των νοικοκυριών, ο υπουργός προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως εξήγησε, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας στις τιμές και της γεωπολιτικής αναταραχής, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ το επίδομα θέρμανσης θα ενισχυθεί σημαντικά. Υπενθύμισε ότι πέρυσι το επίδομα αφορούσε περίπου 1,17 εκατομμύρια συμπολίτες μας και υπογράμμισε ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τη γεωγραφική θέση όσο και τις διαφορετικές ανάγκες θέρμανσης κάθε περιοχής.

Αναφερόμενος συνολικά στο ενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κ. Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη συνεχούς παρουσίας και διεκδίκησης από την ελληνική κυβέρνηση. «Πρέπει να διεκδικείς το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα σου. Πρέπει να είσαι σε όλα τα μετερίζια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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