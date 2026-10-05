«Αστακός» η Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο και απαγόρευση συγκεντρώσεων – «Μην πάρετε το αυτοκίνητο για να πάτε στο κέντρο», ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, την Τετάρτη7 Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Παράλληλα, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου, με ασφάλεια.

Στα μέτρα θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως Μέτρα Τάξης, Αστυνομία Αθηνών, Ασφάλεια, Τροχαία, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμη και drones που θα επιβλέπουν από αέρος.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν ανώτατοι αξιωματικοί, για να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας, από αύριο Τρίτη, το απόγευμα, έως και το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με κορύφωση των μέτρων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς και λόγω συγκεντρώσεων-πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της πόλης.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά της Πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές Λεωφόρους, όπως η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια επιπλέον οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο.

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Η ΕΛΑΣ συστήνει στους οδηγούς, για να μην ταλαιπωρηθούν, να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδίως όλη τη μέρα, την Τετάρτη και να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε όσους επιλέξουν να κινηθούν με τα οχήματά τους συστήνεται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Τέλος, όπως σημειώνεται, ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των οδηγών για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Ένα διαφορετικό «πλυντήριο» για μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας – Οι υπέρογκες πληρωμές και οι επιστροφές

Δίκη για τα Τέμπη: «Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει» – Τι κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων

Κρήτη: Εικόνες καταστροφής στο Οροπέδιο Λασιθίου – «Πνίγηκαν» οι καλλιέργειες σε τόνους νερού – 20.000 τόνοι πατάτας αχρηστεύτηκαν