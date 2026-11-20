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Έτοιμη για τα Χριστούγεννα είναι η Σίντνεϊ Σουίνι η οποία απολύτως εναρμονισμένη με την εορταστική περίοδο, ποζάρει σε χειμερινό, παραμυθένιο σκηνικό σε φωτογράφιση για το brand εσωρούχων της, Syrn.

«Η πρώτη χιονονιφάδα της σεζόν της ξελογιάστρας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

Στις φωτογραφίες, η Σουίνι ποζάρει φορώντας ένα λευκό δαντελένιο σουτιέν της Syrn, αξίας 89 δολαρίων, και ένα ασορτί στρινγκ, αξίας 29 δολαρίων, σε συνδυασμό με κάλτσες που φθάνουν μέχρι τους μηρούς

Τον περασμένο μήνα, η Σουίνι είχε δώσει μια πρώτη γεύση μέσα από μια διαφήμιση με έμπνευση από χριστουγεννιάτικες ταινίες όπως «Μόνος στο σπίτι», «Ο Γκριντς», «Η Νεκρή Νύφη» και «Λευκά Χριστούγεννα», με την ηθοποιό να μεταμορφώνεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές.

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