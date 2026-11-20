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Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να χρησιμοποίησε μια προσβλητική έκφραση για τον Αμερικανό Πρόεδρο, σύμφωνα με ισχυρισμό ειδικού στην ανάγνωση χειλιών.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ φέρεται να είχε μια σύντομη, κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τις επίσημες συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Σύμφωνα με έναν ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, ο Καναδός πρωθυπουργός φάνηκε να αμφισβητεί την κατάσταση της σχέσης του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ζητώντας να οριστεί μια συνάντηση. Ο Κάρνεϊ φέρεται να ακούστηκε να λέει: «Με συγχωρείτε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας; Σχεδόν δεν έχουμε μιλήσει. Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση;».

Ο Τραμπ φέρεται να απάντησε: «Θα μιλήσουμε», προτού απομακρυνθεί. Εμφανώς ενοχλημένος από αυτή τη συμπεριφορά, ο Καναδός πρωθυπουργός «κάνει μια χαρακτηριστική χειρονομία πίσω από την πλάτη του Τραμπ και φαίνεται να ψιθυρίζει τη λέξη “μ@@@kας”» (wanker), δήλωσε η ειδικός και αναλύτρια ανάγνωσης χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, από την εταιρεία LipReader, σύμφωνα με την Express.

Εντάσεις για το εμπόριο

Οι εντάσεις για το εμπόριο κλιμακώθηκαν αφότου ο Τραμπ επέκτεινε τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα, στοχεύοντας τομείς όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα και άλλες εισαγωγές. Η κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων τον Αύγουστο επιδείνωσε περαιτέρω τις σχέσεις, οδηγώντας την Ουάσιγκτον στην επιβολή δασμών έως και 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα, ενώ η Οτάβα απάντησε επιβάλλοντας δασμούς σε αμερικανικά αγαθά.

Η διαμάχη έχει λάβει και πολιτική διάσταση. Τα σχόλια του Τραμπ περί μετατροπής του Καναδά στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις σκληρές εμπορικές του απαιτήσεις, έχουν εξοργίσει τους Καναδούς και έχουν περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού. Οι σχέσεις μεταξύ του Καναδά και της κυβέρνησης Τραμπ παραμένουν τεταμένες, ωστόσο οι προσπάθειες της Οτάβας για ενίσχυση των σχέσεών της με την Κίνα φαίνεται να κερδίζουν έδαφος.

Μιλώντας διαδικτυακά από τη Σεντζέν την Τετάρτη ο Κάρνεϊ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής «DealBook» ότι ο Καναδάς θα παραμείνει σταθερός στη στάση του όσον αφορά την εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ. «Καταλήξαμε σε συμφωνία, μειώσαμε τους δασμούς σε περισσότερα από το 90% των ζητημάτων που προκαλούσαν τριβές στο εμπόριο. Και φυσικά, αναφέρομαι στις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Είναι πολύ επαγγελματικές. Προχωρούν με πολύ γραμμικό τρόπο» είπε και πρόσθεσε: «Τώρα, αν ρωτάτε για τις ΗΠΑ, ε, εκεί εξακολουθούμε να έχουμε μια σειρά ζητημάτων».

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