search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 17:31
search
MENU CLOSE
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 15:53

Κομισιόν: «Πολύ δύσκολος χειμώνας» για τις τιμές της ενέργειας – Στο τραπέζι «εκπτώσεις» στους κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

05.10.2026 15:53
petrelaio new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει κατά ένα έτος την έναρξη ισχύος των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου που αφορούν τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα ως προς τις τιμές ενέργειας.

«Οδεύουμε προς έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας και αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δήλωσης των ηγετών της G7 την Παρασκευή», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, ‘Ανα Κάιζα Ιτκόνεν. Όπως σημείωσε, οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον ενεργειακό τομέα είναι «οι πιο ολοκληρωμένοι στον κόσμο» και η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε αυτούς τους στόχους. Ωστόσο, τόνισε ότι η Επιτροπή «πρέπει τώρα να τα δει όλα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο των σημαντικών και συνεχιζόμενων εντάσεων στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Η εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν έχει ακούσει τις ανησυχίες τόσο των κρατών-μελών όσο και της βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν «συγκεκριμένες και πραγματικές δυσκολίες» όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος για τις εισαγωγές στις αρχές του επόμενου έτους. «Αυτό που έχει πει ο επίτροπος και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότητα να δοθεί ένας ακόμη χρόνος για την έναρξη ισχύος των διατάξεων που αφορούν τις εισαγωγές», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ οι νέες υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στην ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα προέρχονται από παραγωγή που υπόκειται σε αντίστοιχους κανόνες παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης των εκπομπών μεθανίου.

Διαβάστε επίσης:

Πόθεν έσχες: «Ξέχασαν» να δηλώσουν πάνω από 14 εκατ. ευρώ – Το φαινόμενο της «λευκής κόλλας» και οι εκατοντάδες ανακριβείς δηλώσεις

Προϋπολογισμός 2027: Ανάπτυξη 2,3%, αλλά η ακρίβεια απειλεί να «φάει» ξανά τα εισοδήματα

Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα Α21 για αιτήσεις – Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kypros-epithesi-dianomeas
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα στη μέση του δρόμου (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι ζητά να κατοχυρωθεί η φωνή της και να προστατευτεί από την αναπαραγωγή της μέσω ΑΙ

dy02-208-gti-3-4-front
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επέστρεψε ο θρύλος Peugeot E-208 GTi

goose
ADVERTORIAL

Η Choose στο Greece Race for the Cure

konstantinos-papavasileiou
MEDIA

ΕΡΤ: Σε αναζήτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου- Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

rubio-dendias-samaras-apostolakis
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 17:30
kypros-epithesi-dianomeas
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα στη μέση του δρόμου (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι ζητά να κατοχυρωθεί η φωνή της και να προστατευτεί από την αναπαραγωγή της μέσω ΑΙ

dy02-208-gti-3-4-front
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επέστρεψε ο θρύλος Peugeot E-208 GTi

1 / 3