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05.10.2026 15:24

Πόθεν έσχες: «Ξέχασαν» να δηλώσουν πάνω από 14 εκατ. ευρώ – Το φαινόμενο της «λευκής κόλλας» και οι εκατοντάδες ανακριβείς δηλώσεις

05.10.2026 15:24
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Μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποκαλύφθηκε ότι πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ αποκρύφθηκαν από εκατοντάδες υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025.

Αναλυτικότερα, μετά τους ελέγχους της Αρχής, διαπιστώθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων πόθεν έσχες, καθώς και μη υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κατά το χρονικό διάστημα 2021-2025.

Συγκεκριμένα, η Αρχή διαπίστωσε ότι στις ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες καταγράφηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

Ακόμη, στις περιπτώσεις που αφορούσαν κενές δηλώσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία άνω των 11.000.000 ευρώ. Επίσης, στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, στις σημαντικότερες υποθέσεις, ξεπέρασε κατά πολύ τα 1.800.000 ευρώ.

Τέλος, όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα τα πορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να καταλογιστούν τα αποκρυβέντα ποσά.

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