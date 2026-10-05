Νίκος Δένδιας: Γιατί έκανε τώρα επίδειξη εσωκομματικής ισχύος και τα μηνύματα για την επόμενη μέρα της ΝΔ

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Η εικόνα του κατάμεστου Akanthus το βράδυ της περασμένης Παρασκευής αποτέλεσε από μόνη της ένα πολιτικό μήνυμα, το οποίο ο Νίκος Δένδιας έστειλε προς πολλές κατευθύνσεις. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκέντρωσε στον Άλιμο, υπό βροχή, χιλιάδες πολίτες, σε μια εκδήλωση που απέκτησε χαρακτηριστικά επίδειξης προσωπικής επιρροής και εσωκομματικής ισχύος. Η μεγάλη συμμετοχή, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην παρέμβασή του, καθώς συνδύασε την παραταξιακή συσπείρωση με την υπενθύμιση της δικής του πολιτικής ταυτότητας.

Στον Νότιο Τομέα, την εκλογική του περιφέρεια, ο Νίκος Δένδιας έδειξε ότι διαθέτει ενεργό ακροατήριο, πρόθυμο να δώσει το παρών ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, σε μια εποχή κατά την οποία η κινητοποίηση του κομματικού ακροατηρίου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η συγκέντρωση προσφέρεται, συνεπώς, για μια ευρύτερη ανάγνωση, καθώς έδειξε ότι η προσωπική του απήχηση μπορεί να μετατρέπεται σε οργανωμένη συμμετοχή, στοιχείο με ειδικό βάρος στους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

Παραταξιακή συνέχεια, πολιτική ταυτότητα και αιχμές για την εξουσία

Το πρώτο μήνυμα της ομιλίας αφορούσε τη συνέχεια της παράταξης. Η ονομαστική αναφορά στους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη, τους οποίους δήλωσε ότι υπηρέτησε με αφοσίωση, συγκρότησε μια ενωτική αφήγηση. Πολιτικά, η επιλογή αυτή διαβάζεται ως προσπάθεια επικοινωνίας με διαφορετικές εσωκομματικές ευαισθησίες, με τον Δένδια να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στη διαδρομή ολόκληρης της ΝΔ και να δίνει έμφαση στη διάρκεια της σχέσης του με την παράταξη.

Η επισήμανσή του ότι ούτε στα νιάτα του ήταν αριστερός, θυμίζοντας και την αντίστοιχη ρήση που αποδίδεται στον Ουίνστον Τσόρτσιλ, καθώς και η διαβεβαίωση ότι βρισκόταν πάντα στη Νέα Δημοκρατία, με αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις ιδέες, αυτές τις αξίες και αυτή την ιδεολογία, στέλνουν ένα καθαρό κομματικό μήνυμα για το παρόν και το μέλλον. Παράλληλα, αποτελούν απάντηση στη διαρκή συζήτηση για τα όρια της διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας και την είσοδο στελεχών από άλλες παρατάξεις.

Μάλιστα, η φράση του «αν δεν είχε γίνει αρχηγός ο Κώστας Καραμανλής, ίσως να μην είχα πολιτευθεί και ποτέ» υπογραμμίζει την πολιτική και ιδεολογική του εγγύτητα στον πρώην πρωθυπουργό.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάχθηκε η υπενθύμιση ότι στήριξε το κόμμα στις επιτυχίες και, κυρίως, στις ήττες του. Πρόκειται για αναφορά με σαφές συναισθηματικό περιεχόμενο για τον κομματικό πυρήνα, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα ως πολιτικό επιχείρημα αξιοπιστίας: η δυνατότητα ενός στελέχους να παρεμβαίνει στη συζήτηση για το μέλλον της παράταξης συνδέεται και με τη στάση του όταν εκείνη βρίσκεται μακριά από την εξουσία. Αυτή ήταν και μία από τις ισχυρότερες πλευρές της προσωπικής του αφήγησης.

Το δεύτερο μήνυμα αφορούσε την ταυτότητα της ΝΔ. Η φράση «το μεγάλο λαϊκό κόμμα» συμπύκνωσε την έμφαση στην κοινωνική της αναφορά, προβάλλοντας μια παράταξη που οφείλει να διατηρεί ουσιαστικούς δεσμούς με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τους ασθενέστερους. Σε αυτή την προσέγγιση, η εκλογική διεύρυνση προϋποθέτει αναγνωρίσιμες αξίες και κοινωνική παρουσία.

Το τρίτο μήνυμα αφορούσε τον τρόπο διατύπωσης των διαφωνιών. Υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις του στα προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας στην Κομοτηνή και στο Αγρίνιο, αλλά και στο κεντρικό συνέδριο, υπερασπίστηκε την επιλογή του να καταθέτει τις διαφωνίες και τις ενστάσεις του μέσα στις κομματικές διαδικασίες, αντί να αντιπαρατίθεται δημοσίως στα τηλεοπτικά παράθυρα ή μέσα από άρθρα και συνεντεύξεις στις εφημερίδες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η προτροπή για μετριοφροσύνη, εγγύτητα στον πολίτη και αναγνώριση λαθών στην επόμενη εκλογική προσπάθεια. Ως πολιτικό μήνυμα, αγγίζει ευθέως τη συμπεριφορά της εξουσίας, συνδυάζοντας την αυτοπεποίθηση για το κυβερνητικό έργο με την ανάγκη αυτοκριτικής. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει στον υπουργό να συμμετέχει στην κοινή εκλογική προσπάθεια, διατηρώντας παράλληλα διακριτό ύφος και κριτήρια πολιτικής παρουσίας.

Υπήρξε επίσης απολογισμός της παρουσίας του στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, με αναφορές στις διεθνείς συμφωνίες και στον στόχο ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων έως το 2030. Έτσι, η σχέση με τους ψηφοφόρους συνδέθηκε με συγκεκριμένα πεδία κυβερνητικής ευθύνης, ενώ η προσωπική επιρροή πλαισιώθηκε από την παρουσίαση έργου και μελλοντικών δεσμεύσεων.

Η εκδήλωση της Παρασκευής ανέδειξε, επομένως, ένα κορυφαίο πολιτικό στέλεχος με δυνατότητα μαζικής κινητοποίησης και λόγο που απευθύνεται ταυτόχρονα στην ηγεσία, στον κομματικό μηχανισμό και στους ψηφοφόρους. Ο Νίκος Δένδιας διαθέτει υπολογίσιμο πολιτικό βάρος, καθώς για οκτώ συνεχή χρόνια είναι ο πιο δημοφιλής υπουργός σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Επέλεξε να καταστήσει αυτό το βάρος ορατό, προβάλλοντας την ενότητα, την παραταξιακή συνέχεια και τη δική του αντίληψη για τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας της επόμενης μέρας. Και το επέλεξε σε αυτή τη φάση, ενόψει της έλευσης του κόμματος Σαμαρά, αλλά και σε μία καμπή που οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα δεν γίνονται μεν δημοσίως, αλλά απασχολούν το παρασκήνιο.

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