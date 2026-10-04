Μαρινάκης: «Θέλω να πιστεύω δεν θα έχουμε εντάσεις για το καλώδιο, το έργο δεν χρειάζεται άδεια»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, την οποία διαβεβαίωσε ότι «θα προχωρήσει» με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, στην κριτική για τις 120 δόσεις και στη νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για τα λείψανα του Σαμουήλ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Κυριακής, ο Παύλος Μαρινάκης, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το καλώδιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργο που αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και «θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό».

Όπως είπε, «πέραν του ότι είμαστε στην ίδια σελίδα, Ελλάδα-Κύπρος-Γαλλία πλέον, το έργο αυτό αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης, που είναι η Κύπρος».

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε, πάντως, την επιθυμία να μην υπάρξουν εντάσεις γύρω από την υλοποίησή του. «Θέλω να πιστεύω πως δεν θα έχουμε εντάσεις», είπε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ενεργειακό έργο που «δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ούτε των εντάσεων, ούτε των αδειών».

«Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να προχωρήσει αυτό το έργο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το έργο «έχει αγκαλιάσει η Ευρώπη» και πως πλέον σε αυτό συμμετέχει «μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα αυτό».

«Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό. Όπως έχουμε αποδείξει, εμείς μιλάμε με πράξεις», συνέχισε.

«Δίνουμε ανάσες σε αυτούς που θέλουν να είναι συνεπείς»

Αναφερόμενος ειδικότερα στις 120 δόσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Οι 120 δόσεις έρχονται στη συνέχεια των 72 δόσεων. Και προστίθενται και τα χρέη του 2024» και εξήγησε πως το επιτόκιο «πρέπει να είναι ίδιο με τις 24 δόσεις, τις οποίες κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα υπόλοιπα χρόνια».

«Δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάσες σε αυτούς που θέλουν να είναι συνεπείς», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι όσοι προσφεύγουν σε ρυθμίσεις οφειλών δεν είναι κατ’ ανάγκη «μπαταχτσήδες», αλλά άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν στις δόσεις επειδή είναι μπαταχτσήδες, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν στις δόσεις επειδή δυσκολεύτηκαν, επειδή πρέπει να πληρώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης έθεσε ζήτημα ισορροπίας μεταξύ όσων ρυθμίζουν τις οφειλές τους και όσων καταβάλλουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. «Πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία και με τους συνεπείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές είναι σαν να μιλάνε σε μια χώρα που δεν υπάρχουν άνθρωποι που, χωρίς να είναι πολύ άνετοι οικονομικά, κάθε μήνα πληρώνουν φόρους, κάθε μήνα πληρώνουν εισφορές, κάθε μήνα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους».

Η απάντηση στον Σαμαρά για τα λείψανα του Σαμουήλ

Σχολιάζοντας τη νέα κριτική του Αντώνη Σαμαρά για την επιστροφή στην Ελλάδα των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ, ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε αρχικά στη χρονική αναφορά περί «100 ετών».

«Καταρχάς, επειδή είπε ο κύριος Σαμαράς ότι 100 χρόνια η επιστροφή των οστών του Σαμουήλ αποτελεί τον πόθο των Βουλγάρων. Να πούμε ότι τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε, παράλληλα, στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για την υπόθεση. «Η καλύτερη απάντηση, σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα που ήταν η χθεσινή, είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου», είπε.

Αναφερόμενος στα κειμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία, υποστήριξε ότι πρόκειται για διαφορετική περίπτωση από την επιστροφή των λειψάνων του Σαμουήλ.

«Από εκεί και πέρα, από τα μοναστήρια εκλάπησαν κειμήλια και χειρόγραφα. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Εμείς παίρνουμε πίσω όλα τα κειμήλια», ανέφερε. «Αυτή είναι η πρώτη φάση κιόλας της διαπραγμάτευσης. Όλα τα κειμήλια που φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο στη Σόφια».

Για τα υπόλοιπα αντικείμενα που ενδέχεται να αναζητηθούν, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «ήδη έδωσε μια αναλυτική ενημέρωση χθες το υπουργείο Πολιτισμού».

«Βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης, και κάποια ήδη έχουν επιστραφεί», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

Νέες διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη για τα καύσιμα: Κάτω από το 1,75 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Από την Ευρώπη στην Ελλάδα: Στήριξη με όρια έναντι της ενεργειακής κρίσης – Οι επιστολές προς τις Βρυξέλλες και οι συγκρατημένες προσδοκίες



