Takeaways by to pontiki AI Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε χιουμοριστικά τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον πιο δειλό Τζέιμς Μποντ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ένωσης Σκηνοθετών της Αμερικής.

Το σχόλιο έγινε σε συζήτηση με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ μετά την προβολή της ταινίας «Οδύσσεια», όπου οι δύο σκηνοθέτες ανέλυαν τις σκηνές δράσης του έργου.

Ο Νόλαν διευκρίνισε ότι η ατάκα αφορούσε τον ρόλο του Πάτινσον ως μνηστήρα στην «Οδύσσεια» και όχι τις υποκριτικές ικανότητές του στον ρόλο του πράκτορα.

Ο σκηνοθέτης επαίνεσε επίσης τη φυσική κατάσταση του Ματ Ντέιμον και του Τομ Χόλαντ, συγκρίνοντας τις απαιτήσεις των ρόλων τους με προηγούμενες επιτυχημένες συνεργασίες τους.

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Με ένα χιουμοριστικό σχόλιο υποδέχθηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου Τζέιμς Μποντ, χαρακτηρίζοντάς τον «τον πιο δειλό 007 που έχετε δει ποτέ». Η ατάκα του βραβευμένου σκηνοθέτη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Στίβεν Σπίλμπεργκ, κατά τη διάρκεια συζήτησής τους για την ταινία «Οδύσσεια».

Οι δύο σκηνοθέτες συμμετείχαν σε συζήτηση μετά την προβολή της «Οδύσσειας» στο Δυτικό Χόλιγουντ, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ένωσης Σκηνοθετών της Αμερικής (DGA), με τον Σπίλμπεργκ να αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή.

Η ατάκα του Κρίστοφερ Νόλαν για τον νέο Τζέιμς Μποντ

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στις απαιτητικές σκηνές δράσης της «Οδύσσειας» και ειδικότερα στην τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, και τον Αντίνοο, τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επαίνεσε τη χορογραφία της συγκεκριμένης σκηνής, αναγνωρίζοντας τη δουλειά του υπεύθυνου για τις σκηνές δράσης, Τζορτζ Κοτλ.

Τότε, ο Νόλαν βρήκε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ την πρόσφατη επιλογή του Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

«Ο Ρομπ Πάτινσον είναι ο πιο δειλός Τζέιμς Μποντ που έχετε δει ποτέ», είπε ο σκηνοθέτης, προκαλώντας γέλια.

Ο Σπίλμπεργκ ανταποκρίθηκε αμέσως στο αστείο, σχολιάζοντας:

«Αναρωτιέμαι αν η ταινία σου επηρέασε την επιλογή του για τον ρόλο».

Πάντως, η αναφορά του Νόλαν δεν αφορούσε τις υποκριτικές ικανότητες του Πάτινσον ούτε αποτελούσε κριτική στην επιλογή του ως Μποντ, αλλά σχετιζόταν με τον τρόπο που παρουσιάζεται ο Αντίνοος στην «Οδύσσεια», όπου ο Πάτινσον υποδύεται έναν από τους μνηστήρες της Πηνελόπης.

Christopher Nolan jokingly calls Robert Pattinson the ‘Most Cowardly James Bond Ever’ after his scene in The Odyssey: Spielberg: I thought George Cottle, your stunt coordinator did an amazing job at the whole gaffing of the fight at the end. Yeah, was just phenomenal with Robert Pattinson, you know, it was just really something to behold. Nolan: Yeah, Rob Pattinson is the most cowardly James Bond you’ve ever seen. Spielberg: I wonder if your film influenced this casting. Nolan: […] But because there is this, this business of, you know, Telemachus locking weapons up and then them not being appropriately locked up, and it’s ambiguous in the poem, as is the trial of the axis, right? So you have to sort of find a way to, to make sense of it, and that was our way. And then we just set loose Rob in the corner just watching it all happen and refusing to get involved with it in that great way. You know, it’s just a really fun thing to watch. (video via George Cottle) — Fansite | Robert Pattinson Photos (@pattinsonphotos) November 18, 2026

Τι αποκάλυψε ο Νόλαν για τις σκηνές δράσης της «Οδύσσειας»

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Κρίστοφερ Νόλαν αναφέρθηκε επίσης στις σωματικές απαιτήσεις των γυρισμάτων και στη συμμετοχή των πρωταγωνιστών στις σκηνές δράσης.

Ο σκηνοθέτης εξήρε τη φυσική κατάσταση και τις επιδόσεις του Ματ Ντέιμον και του Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, χαρακτηρίζοντάς τους «απίστευτους αθλητές».

Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο Ντέιμον έχει υποδυθεί τον Τζέισον Μπορν, ενώ ο Χόλαντ έχει συνδέσει το όνομά του με τον Spider-Man, δύο χαρακτήρες που απαιτούν έντονη σωματική δράση.

Αντίθετα, αστειεύτηκε ότι ο Πάτινσον προτιμούσε να παρακολουθεί τις σκηνές δράσης από το πλάι, χωρίς να συμμετέχει με τον ίδιο τρόπο.

Το συγκεκριμένο σχόλιο αποτέλεσε την αφορμή για τη χιουμοριστική σύγκριση του χαρακτήρα του στην «Οδύσσεια» με τον θρυλικό πράκτορα της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο Νόλαν έχει συνεργαστεί ξανά με τον Πάτινσον στο «Tenet» του 2020, ενώ η «Οδύσσεια» αποτελεί τη δεύτερη κινηματογραφική συνεργασία τους.

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