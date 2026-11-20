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Η γαλλική κωμωδία «Mια βδομάδα…το πολύ!» του Clément Michel παρουσιάζεται από τις 26 Νοεμβρίου στο θέατρο Πειραιώς 131, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου.

«Μία βδομάδα …το πολύ!»

Μία σύγχρονη κωμωδία για τη συνύπαρξη τριών ανθρώπων σε ένα σπίτι. Με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται. Το παιχνίδι της γοητείας, το παιχνίδι της καλοσύνης, το παιχνίδι της φιλίας, το παιχνίδι της άνεσης, του μαγειρέματος και του μοιράσματος. Τα ψέματα, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και κάτω από τη μέση και το απότομο κλείσιμο της εξώπορτας ενώ δεν φυσάει από πουθενά!

Το έργο

Ο Πωλ και η Σοφή είναι ζευγάρι. Η Σοφή είναι ερωτευμένη με τον Πωλ που κάνει όνειρα! Άγρια όνειρα, κρυφά όνειρα και εφιαλτικά επίσης και γι’ αυτό, μια μέρα στήνει ένα «σατανικό» σχέδιο: Πείθει τον κολλητό του τον Μαρτέν, να μετακομίσει σπίτι τους για μια βδομάδα…το πολύ, μήπως έτσι, η σύντροφός του η Σοφή απηυδισμένη από αυτήν την αναγκαστική συγκατοίκηση, τα μαζέψει και φύγει από το σπίτι!

Έτσι λοιπόν, ο Πωλ, ο Μαρτέν και η Σοφή ξεκινούν να συζούν και η ελπίδα του Μαρτέν για το ξέσπασμα ενός απίθανου «μπηφ» ανάμεσά τους αρχίζει και αναπτερώνεται!

Τι γράφει ο γαλλικός Τύπος για την παράσταση:

“Είναι ένα απίστευτα αστείο έργο!” PARISCOPE

«Μία από τις καλύτερες κωμωδίες!” FIGAROSCOPE

“Θα λιώσετε στα γέλια!” LE CANARD ENCHAINÉ

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: ΓιώργοςΟικονόμου

ΓιώργοςΟικονόμου Σκηνικά-Κοστούμια : Μαρίτα Αμοργιανού

: Μαρίτα Αμοργιανού Σχεδιασμός Φωτισμών : Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Κατερίνα Μαραγκουδάκη Βοηθός σκηνοθέτη : Τιμόθεος Θάνος

Τιμόθεος Θάνος Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

Παίζουν: Αλέκος Συσσοβίτης, Ιωάννης Παπαζήσης, Λυδία Τζανουδάκη

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