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Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των εμπορικών της δραστηριοτήτων προχωρά η ALFACARE, επιλέγοντας την τεχνολογική πλατφόρμα SHOPRANOS eCommerce της ENTERSOFTONE για την ανάπτυξη νέου ηλεκτρονικού καταστήματος χονδρικής (B2B). Η επένδυση αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των επαγγελματικών συνεργατών της εταιρείας, στην αυτοματοποίηση της παραγγελιοληψίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Η ALFACARE δραστηριοποιείται στην αγορά ιατροτεχνολογικών, ορθοπεδικών και παραφαρμακευτικών ειδών, έναν κλάδο στον οποίο η διαθεσιμότητα των προϊόντων, η ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών και η αξιόπιστη ενημέρωση των πελατών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας.

Μέσω του νέου ηλεκτρονικού καταστήματος, οι συνεργάτες της αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερους από 4.000 κωδικούς προϊόντων, έχοντας τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την προϊοντική γκάμα και να καταχωρίζουν παραγγελίες σε 24ωρη βάση, χωρίς να εξαρτώνται από το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών τμημάτων.

Αυτοματισμοί και διασύνδεση με το ERP

Κεντρικό στοιχείο της νέας ψηφιακής υποδομής αποτελεί η διασύνδεση του B2B eShop με το σύστημα επιχειρησιακής διαχείρισης (ERP) της ALFACARE.

Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει την αυτοματοποιημένη μεταφορά και επεξεργασία παραγγελιών, περιορίζοντας τις χειροκίνητες διαδικασίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του επαγγελματικού πελατολογίου.

Παράλληλα, διευκολύνεται η οργάνωση και η παρουσίαση του προϊοντικού καταλόγου, ενώ μειώνονται οι πιθανότητες λαθών που συνδέονται με την καταχώριση και τη διαχείριση εμπορικών δεδομένων.

Η πλατφόρμα SHOPRANOS eCommerce ενσωματώνει επίσης εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες αξιοποιούνται για τη δημιουργία και τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου που συνοδεύει τα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ταχύτερη ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταλόγου και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων ειδών.

Ενίσχυση της εμπορικής λειτουργίας

Η ανάπτυξη του νέου ψηφιακού καναλιού εντάσσεται στην προσπάθεια της ALFACARE να περιορίσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών και να ενισχύσει την παραγωγικότητα των εμπορικών της τμημάτων.

Όπως επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Άγγελος Αποστολόπουλος, η διασύνδεση της πλατφόρμας με το ERP και η αυτοματοποίηση της παραγγελιοληψίας έχουν ήδη συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου, επιτρέποντας στο προσωπικό εξυπηρέτησης και στην ομάδα πωλήσεων να επικεντρώνονται περισσότερο στις ανάγκες των πελατών και στην ανάπτυξη των συνεργασιών.

Για την ENTERSOFTONE, η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ακόμη μία εφαρμογή των λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου που διαθέτει στην αγορά επιχειρηματικών συναλλαγών, όπου η ενοποίηση των ψηφιακών καναλιών πωλήσεων με τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Το νέο B2B eShop έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την επέκταση του πελατολογίου και την αύξηση του όγκου των παραγγελιών της ALFACARE, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη αύξηση των χειροκίνητων διαδικασιών.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών αποτυπώνει την αυξανόμενη σημασία των ψηφιακών επενδύσεων και στον κλάδο της χονδρικής διανομής ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, με έμφαση στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην ανάπτυξη των πωλήσεων.

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