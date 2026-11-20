Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Παραδοσιακά, οι ομπρέλες κρατούν τους ανθρώπους στεγνούς στη διάρκεια της βροχής ή τους προστατεύουν όταν θέλουν να προφυλαχθούν από τον ήλιο.
Ωστόσο, στην αστική περιφέρεια Σανγκγιού της πόλης Σαοσίνγκ στην ανατολική Κίνα, όπου παράγεται μία στις τρεις ομπρέλες παγκοσμίως, οι ομπρέλες αναβαθμίζονται τεχνολογικά, γίνονται πιο έξυπνες, περισσότερο καινοτόμες, ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζονται ταχύτατα στον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Το περασμένο καλοκαίρι, καθώς η Ευρώπη δοκιμάστηκε από μακρά κύματα καύσωνα, η ζήτηση για ομπρέλες προφύλαξης από τον ήλιο, αλλά και για ομπρέλες με σύστημα δροσιάς, αυξήθηκε.
Οι κατασκευαστές στην Σανγκγιού, της επαρχίας Τσετσιάνγκ, έλαβαν μία σειρά από επείγουσες παραγγελίες και κινήθηκαν ταχύτατα για να τις ικανοποιήσουν.
Με τη χρήση νέων υλικών, οι ομπρέλες που κατασκευάζονται στην Σανγκγιού μπορούν τώρα ν’ αντανακλούν το φως του ήλιου, δημιουργώντας ένα δροσερό μικροκλίμα δροσιάς κάτω από αυτές.
Οι ομπρέλες αυτές, προσέλκυσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών.
Διαβάστε επίσης:
Κυβερνοεπίθεση σε Visa, Mastercard και JPMorgan – Διέρρευσαν δεδομένα χιλιάδων πελατών
Anthropic: Το ντεμπούτο της στη Wall Street σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Νέος πονοκέφαλος: Πώς μια «τρύπα ασφαλείας» στα Windows επέτρεψε την «κλοπή» χιλιάδων πιστωτικών καρτών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.