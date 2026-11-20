Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Παραδοσιακά, οι ομπρέλες κρατούν τους ανθρώπους στεγνούς στη διάρκεια της βροχής ή τους προστατεύουν όταν θέλουν να προφυλαχθούν από τον ήλιο.

Ωστόσο, στην αστική περιφέρεια Σανγκγιού της πόλης Σαοσίνγκ στην ανατολική Κίνα, όπου παράγεται μία στις τρεις ομπρέλες παγκοσμίως, οι ομπρέλες αναβαθμίζονται τεχνολογικά, γίνονται πιο έξυπνες, περισσότερο καινοτόμες, ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζονται ταχύτατα στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

In 2025, umbrella sales in Shangyu District, Shaoxing City, China's Zhejiang Province—known as “China's Umbrella City”—exceeded 15.137 billion yuan. In the first three quarters of this year, the export value of Shangyu umbrellas has exceeded 1.5 billion yuan. pic.twitter.com/GjrkfgFI7r — Economic Daily, China (@EDNewsChina) November 12, 2026

Το περασμένο καλοκαίρι, καθώς η Ευρώπη δοκιμάστηκε από μακρά κύματα καύσωνα, η ζήτηση για ομπρέλες προφύλαξης από τον ήλιο, αλλά και για ομπρέλες με σύστημα δροσιάς, αυξήθηκε.

Οι κατασκευαστές στην Σανγκγιού, της επαρχίας Τσετσιάνγκ, έλαβαν μία σειρά από επείγουσες παραγγελίες και κινήθηκαν ταχύτατα για να τις ικανοποιήσουν.

Με τη χρήση νέων υλικών, οι ομπρέλες που κατασκευάζονται στην Σανγκγιού μπορούν τώρα ν’ αντανακλούν το φως του ήλιου, δημιουργώντας ένα δροσερό μικροκλίμα δροσιάς κάτω από αυτές.

Dalam tiga kuartal pertama tahun ini, nilai ekspor payung dari Distrik Shangyu, Kota Shaoxing, melampaui 1,5 miliar yuan. Jumlah perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce) lintas perbatasan di Shangyu kini hampir tiga kali lipat dibandingkan pada 2025 https://t.co/cwePsLW2PG pic.twitter.com/0V21PNNbLh — Xinhua Indonesia (@XHIndonesia) November 13, 2026

Οι ομπρέλες αυτές, προσέλκυσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνοεπίθεση σε Visa, Mastercard και JPMorgan – Διέρρευσαν δεδομένα χιλιάδων πελατών

Anthropic: Το ντεμπούτο της στη Wall Street σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Νέος πονοκέφαλος: Πώς μια «τρύπα ασφαλείας» στα Windows επέτρεψε την «κλοπή» χιλιάδων πιστωτικών καρτών