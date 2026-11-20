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Απόλυτα έτοιμος για την πρώτη του μεγάλη περιοδεία στην περιφέρεια εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα δυνητικό 14-15% που δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει το κόμμα του Μεσσήνιου πολιτικού.

Σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στα Καμένα Βούρλα, στη συνέχεια θα μεταβεί στη Λάρισα και το Σαββατοκύριακο θα περάσει από Κατερίνη και Θεσσαλονίκη. Σε όλες αυτές τις περιοχές θα συναντηθεί με πολίτες, φορείς και –κυρίως– με αγρότες, ένα κρίσιμο κομμάτι των ψηφοφόρων της χώρας, το οποίο το 2019 και το 2023 είχε στηρίξει τη ΝΔ, αλλά πλέον είναι «στα κάγκελα» με την κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των καθυστερήσεων στην καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Οι συναντήσεις αυτές δεν είναι τυχαίες: μπορεί τα εθνικά ζητήματα να αποτελούν την αιχμή του δόρατος της πολιτικής πλατφόρμας του πρώην πρωθυπουργού, ωστόσο ο Α. Σαμαράς δεν επιθυμεί να παρουσιάσει έναν μονοθεματικό πολιτικό φορέα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το τελευταίο διάστημα με παρεμβάσεις του στα social media «ανοίγει» ζητήματα που «καίνε» την κοινωνία, όπως το στεγαστικό («Μη κάνουμε λάθος: Από το στεγαστικό κρίνεται η δημογραφική και η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Κρίνεται, τελικά, το ίδιο το μέλλον αυτού του τόπου») ή η ενέργεια («Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος ζωής»).

Μάλιστα, από το συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» ο πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά παρουσίασε μια, ας πούμε, οικονομική πλατφόρμα, απορρίπτοντας την πολιτική της κυβέρνησης ως νεοφιλελεύθερη –σε αντίθεση με τον φιλελευθερισμό που ο ίδιος υποστηρίζει–, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο, σχεδόν παράδοξο, πρόβλημα: διαθέτει σημαντικό πλούτο, παραγωγικούς πόρους, περιουσιακά στοιχεία και ανθρώπινο δυναμικό – που παραμένουν όμως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα». Ενώ, αναφερόμενος στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τόνισε ότι «πρέπει να αλλάξουμε ριζικά την αντιμετώπιση αυτών των οφειλών. Να αφαιρέσουμε τις υπερβολικές προσαυξήσεις και τους τόκους πάνω στους τόκους, να προχωρήσουμε σε γενναία αναδιάρθρωση και ουσιαστικό κούρεμα».

Μπορεί, βέβαια, ο Α. Σαμαράς να διευρύνει την ατζέντα του –και να αξιοποιεί το «ειδικό βάρος» που δίνει στον λόγο του η πρωθυπουργική του θητεία–, ωστόσο δεν εγκαταλείπει σε καμία περίπτωση τη βασική του θεματολογία, δηλαδή τα εθνικά θέματα και την κριτική στον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Αντιθέτως, ο Νίκος Τσούτσιας, ίσως ο στενότερος συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, μίλησε (OPEN) για «ιδιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής» από την κυβέρνηση, αλλά και για «μετάλλαξη» της παράταξης – το έτερο κεντρικό ζήτημα για το οποίο μιλά ο Α. Σαμαράς, δηλαδή τη «στροφή» της ΝΔ από βασικές αρχές και αξίες της «παραδοσιακής» δεξιάς, αλλά και την αλλαγή της σύνθεσης του ανθρώπινου δυναμικού της παράταξης.

Μπροστά στην… πολύπλευρη «επίθεση» Σαμαρά, η κυβέρνηση προσπαθεί να απαντήσει χωρίς, ωστόσο, να αποξενώσει το πιο συντηρητικό κοινό, το οποίο ακόμα ισορροπεί ανάμεσα στη ΝΔ και στο κόμμα που ετοιμάζει ο Μεσσήνιος πολιτικός. Ερωτηθείς για τις προτάσεις Σαμαρά για τα «κόκκινα» δάνεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά παρουσίασε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι «η καλύτερη απάντηση σε κάθε κατηγορία ή αιτίαση, από όπου κι αν αυτή προέρχεται, είναι πολιτικές με αποτελέσματα. Για αυτά θα κριθούμε και όχι για όλα τα υπόλοιπα».

Πάντως, η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή και προβληματισμό τις δραστηριότητες του πρώην πρωθυπουργού και θεωρεί ότι η περιοδεία του αυτών των ημερών ενδεχομένως να αποτελέσει κι ένα «βαρόμετρο» για τη συνέχεια: αν ο Σαμαράς βρει «ευήκοα ώτα» κατά τις επαφές του σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα, τότε ενδεχομένως θα χρειαστεί αναθεώρηση στρατηγικής απέναντι στον Σαμαρά, καθώς εκτιμάται ότι το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να «κόψει» περίπου 2 ως 3 εκατοστιαίες μονάδες από τη ΝΔ στις κάλπες, κάνοντας την επόμενη μέρα των εκλογών πολύ δύσκολη για το κυβερνών κόμμα.

Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, το επόμενο διάστημα θα δούμε μια πιο σκληρή στάση της κυβέρνησης έναντι του Μεσσήνιου πολιτικού, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η επιρροή του στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους που αισθάνονται σε κάποιο βαθμό αποξενωμένοι από τη «γαλάζια» παράταξη – με όλα τα ρίσκα που μια τέτοια στρατηγική εμπεριέχει για περαιτέρω διαρροές προς τα δεξιά της ΝΔ.

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