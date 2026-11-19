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Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Trade Estates, με την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία να ενισχύει την κερδοφορία της, να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της και να πραγματοποιεί την επέκτασή της στη βουλγαρική αγορά. Η πορεία των οικονομικών μεγεθών στο εννεάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική των εμπορικών πάρκων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οργανωμένοι εμπορικοί χώροι προσελκύουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 29,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50,4% σε σύγκριση με τα 19,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8%, φτάνοντας τα 41,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 9,4%, στα 32,9 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 25 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Παράλληλα, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,9%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέλιξη της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, η οποία έφτασε τα 626,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 601,5 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2025. Η ενίσχυση αυτή αντανακλά τόσο την πορεία των υφιστάμενων επενδύσεων όσο και τη στρατηγική αξιοποίησης νέων εμπορικών εγκαταστάσεων.

Η δυναμική του χαρτοφυλακίου αποτυπώνεται και στην εμπορική δραστηριότητα των ακινήτων. Οι επισκέψεις στα εμπορικά πάρκα ανήλθαν σε 18,3 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 7,4%, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν στους συγκεκριμένους χώρους έφτασαν τα 422,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6%.

Στο επενδυτικό σκέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το έργο του εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό, το οποίο έχει περάσει σε φάση κατασκευής. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει τις υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας, αξιοποιώντας ακίνητα στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί και η ολοκλήρωση, στις αρχές Νοεμβρίου, της απόκτησης έμμεσης συμμετοχής 50% στο Sofia South Ring Mall της Βουλγαρίας, με τίμημα 49,35 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κίνηση που διευρύνει τη γεωγραφική παρουσία της Trade Estates και δημιουργεί νέα βάση ανάπτυξης εκτός ελληνικής αγοράς.

Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων συνοδεύεται από ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 8,52 εκατ. ευρώ, αυξημένου κατά 7,7% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση των επενδύσεων και στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, με την ανάπτυξη των εμπορικών πάρκων να παραμένει βασικός άξονας της επιχειρηματικής στρατηγικής.

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