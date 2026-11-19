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Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο καλλιεργεί κλίμα αισιοδοξίας για ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και νέα αρχιτεκτονική στην οικονομία, η Φθινοπωρινή Έκθεση εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται να προσγειώσει απότομα τις προσδοκίες. Τα επίσημα στοιχεία των Βρυξελλών αποτυπώνουν μια οικονομία δύο ταχυτήτων: πρωταθλήτρια στα πρωτογενή πλεονάσματα και τον πληθωρισμό, αλλά ουραγό στους πραγματικούς μισθούς, την αποταμίευση και το εμπορικό ισοζύγιο.
Το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές προβλέψεις και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα αποτυπώνεται ανάγλυφα στους δείκτες του ΑΕΠ. Ενώ η Αθήνα προϋπολογίζει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, η Κομισιόν αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της, προβλέποντας επιβράδυνση στο 1,8% φέτος και στο 1,5% τόσο το 2027 όσο και το 2028. Με αυτά τα δεδομένα, το «αφήγημα» της ισχυρής υπεραπόδοσης έναντι της Ευρώπης ξεθωριάζει, καθώς η Ελλάδα υποχωρεί στην 21η θέση της ΕΕ σε ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, αποδεικνύοντας ότι το οικονομικό «θαύμα» που προβάλλεται στα συνέδρια δείχνει εντελώς διαφορετικό στους δείκτες της καθημερινότητας και της αγοραστικής δύναμης.
Η αναλυτική ανάγνωση των ευρωπαϊκών πινάκων αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες που κρύβονται πίσω από τη δημοσιονομική υπεραπόδοση:
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις εκθέσεις των Βρυξελλών είναι σαφές: η δημοσιονομική σταθερότητα και η μείωση του δημόσιου χρέους (στο 126,6% του ΑΕΠ το 2028) επιτυγχάνονται μέσω της υπερφορολόγησης και της συγκράτησης των εισοδημάτων, αλλά δεν μεταφράζονται σε βιώσιμη ευημερία.
Χωρίς παραγωγικό μετασχηματισμό και με την ομπρέλα του Ταμείου Ανάκαμψης να κλείνει σταδιακά, η ελληνική οικονομία κινδυνεύει να παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλής ανάπτυξης, επίμονης ακρίβειας και συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.
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