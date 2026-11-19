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Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο καλλιεργεί κλίμα αισιοδοξίας για ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και νέα αρχιτεκτονική στην οικονομία, η Φθινοπωρινή Έκθεση εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται να προσγειώσει απότομα τις προσδοκίες. Τα επίσημα στοιχεία των Βρυξελλών αποτυπώνουν μια οικονομία δύο ταχυτήτων: πρωταθλήτρια στα πρωτογενή πλεονάσματα και τον πληθωρισμό, αλλά ουραγό στους πραγματικούς μισθούς, την αποταμίευση και το εμπορικό ισοζύγιο.

Το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές προβλέψεις και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα αποτυπώνεται ανάγλυφα στους δείκτες του ΑΕΠ. Ενώ η Αθήνα προϋπολογίζει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, η Κομισιόν αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της, προβλέποντας επιβράδυνση στο 1,8% φέτος και στο 1,5% τόσο το 2027 όσο και το 2028. Με αυτά τα δεδομένα, το «αφήγημα» της ισχυρής υπεραπόδοσης έναντι της Ευρώπης ξεθωριάζει, καθώς η Ελλάδα υποχωρεί στην 21η θέση της ΕΕ σε ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, αποδεικνύοντας ότι το οικονομικό «θαύμα» που προβάλλεται στα συνέδρια δείχνει εντελώς διαφορετικό στους δείκτες της καθημερινότητας και της αγοραστικής δύναμης.

Τα «καμπανάκια» της έκθεσης πίσω από τους αριθμούς

Η αναλυτική ανάγνωση των ευρωπαϊκών πινάκων αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες που κρύβονται πίσω από τη δημοσιονομική υπεραπόδοση:

Πρωταθλήτρια στη δημοσιονομική λιτότητα: Η Ελλάδα καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα-ρεκόρ 4,1% του ΑΕΠ το 2026 (1η στην ΕΕ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται σε έλλειμμα) και παραμένει στη 2η θέση της Ένωσης έως το 2028, με πλεονάσματα στο εύρος 3,7%-3,4% .

Η Ελλάδα καταγράφει (1η στην ΕΕ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται σε έλλειμμα) και παραμένει στη 2η θέση της Ένωσης έως το 2028, με πλεονάσματα στο εύρος . Ακρίβεια και πληθωρισμός διαρκείας: Το 2026 κλείνει με τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ (4,1% έναντι 3,3% στην ΕΕ) , ο οποίος παραμένει επίμονος και το 2027 (3,2%). Σύμφωνα, μάλιστα, με παράλληλα ευρωπαϊκά στοιχεία, ο λογαριασμός της ακρίβειας είναι βαθιά άνισος, καθώς ο σωρευτικός πληθωρισμός για το φτωχότερο 20% των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι σχεδόν 3,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος .

Το 2026 κλείνει με τον , ο οποίος παραμένει επίμονος και το 2027 (3,2%). Σύμφωνα, μάλιστα, με παράλληλα ευρωπαϊκά στοιχεία, ο λογαριασμός της ακρίβειας είναι βαθιά άνισος, καθώς . Καθηλωμένοι μισθοί και αρνητική αποταμίευση: Οι ετήσιες πραγματικές αμοιβές ανά μισθωτό φέρνουν τη χώρα στην 19η θέση φέτος και στην 21η το 2028 . Την ίδια στιγμή, η ιδιωτική κατανάλωση υποχωρεί (από τη 17η στη 19η θέση), ενώ για την επόμενη τριετία η Ελλάδα θα είναι μία από τις μόλις δύο χώρες της ΕΕ με αρνητικό ρυθμό αποταμίευσης , την ώρα που ο μέσος Ευρωπαίος αποταμιεύει πάνω από το 14% του εισοδήματός του.

Οι ετήσιες πραγματικές αμοιβές ανά μισθωτό φέρνουν τη χώρα στην . Την ίδια στιγμή, η ιδιωτική κατανάλωση υποχωρεί (από τη 17η στη 19η θέση), ενώ για την επόμενη τριετία , την ώρα που ο μέσος Ευρωπαίος αποταμιεύει πάνω από το 14% του εισοδήματός του. Το «φρένο» στις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης: Μόλις ολοκληρωθεί η ώθηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων προσγειώνεται απότομα (από 7,3% το 2026 σε 2,5% το 2027) , φέρνοντας την Ελλάδα στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Μόλις ολοκληρωθεί η ώθηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, , φέρνοντας την Ελλάδα στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Εξωτερικό ισοζύγιο και ανεργία: Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει «ανοιχτή πληγή» στο -5,9% του ΑΕΠ έως το 2028 (25η θέση στην ΕΕ, έναντι πλεονάσματος 2% στην Ένωση), ενώ η ανεργία παραμένει η 4η υψηλότερη στην Ευρώπη.

Μια οικονομία υψηλών φόρων και χαμηλών προσδοκιών

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις εκθέσεις των Βρυξελλών είναι σαφές: η δημοσιονομική σταθερότητα και η μείωση του δημόσιου χρέους (στο 126,6% του ΑΕΠ το 2028) επιτυγχάνονται μέσω της υπερφορολόγησης και της συγκράτησης των εισοδημάτων, αλλά δεν μεταφράζονται σε βιώσιμη ευημερία.

Χωρίς παραγωγικό μετασχηματισμό και με την ομπρέλα του Ταμείου Ανάκαμψης να κλείνει σταδιακά, η ελληνική οικονομία κινδυνεύει να παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλής ανάπτυξης, επίμονης ακρίβειας και συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

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