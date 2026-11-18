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Στο 5,7% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, καταγράφοντας σημαντική απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανήλθε στο 4%. Αντίστοιχα, στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε επίσης στο 4%, έναντι 3,8% τον Σεπτέμβριο.

Η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, όταν ο δείκτης βρισκόταν στο 5,1%. Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο ενδεικτική εάν συγκριθεί με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τον Οκτώβριο του 2025 ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν μόλις 1,6%, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη επιτάχυνση των ανατιμήσεων μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις να καταγράφονται στη Ρουμανία με 7%, στη Λιθουανία με 6,1% και στη Βουλγαρία με 5,9%. Ακολουθεί η Ελλάδα με 5,7%, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 5,6%.

Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες αυξήσεις τιμών εμφανίζουν η Σουηδία με 0,6%, η Δανία και η Τσεχία με 2,1% και η Μάλτα με 2,3%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με την Eurostat, η ενέργεια είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό, με 1,89 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ακολούθησαν οι υπηρεσίες με 1,55 μονάδες. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά συνέβαλαν κατά 0,30 μονάδες και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός κατά 0,29 μονάδες.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην Ελλάδα καταγράφηκαν στην κατηγορία της στέγασης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και των καυσίμων, με αύξηση 14,2%. Ακολούθησαν τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες καταλύματος, με 10,4%, και οι μεταφορές με 8,7%. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στην αναψυχή και τον πολιτισμό (+4,2%), στην ένδυση και υπόδηση (+3,5%) και στην εκπαίδευση (+2,9%). Τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι επικοινωνίες κατέγραψαν μείωση 1,9%.

Καύσιμα και στεγαστικό το μεγάλο αγκάθι

Αναλυτικά η μεταβολή ανά κλάδο:

Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα +14,2%

Εστιατόρια και υπηρεσίες καταλύματος +10,4%

Μεταφορές +8,7%

Αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός +4,2%

Ένδυση και υπόδηση +3,5%

Ασφάλειες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες +3,1%

Εκπαίδευση +2,9%

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά +1,7%

Υγεία +1,0%

Προσωπική φροντίδα και λοιπά αγαθά και υπηρεσίες +1,0%

Έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός +0,4%

Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,0%

Πληροφόρηση και επικοινωνίες -1,9%

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