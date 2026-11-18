Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια εκκρεμότητα που κρατά σχεδόν μισό αιώνα, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που αδυνατούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και ένα κράτος που εξακολουθεί να εισπράττει φόρους από ακίνητα με σοβαρούς περιορισμούς στη χρήση τους. Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφουν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων και απαλλοτριωμένων οικοπέδων, οι οποίοι επανέρχονται με ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να δοθεί επιτέλους λύση σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο από το 1979.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, μέλος της ΠΟΜΙΔΑ, καταγγέλλει ότι η αδυναμία ουσιαστικής εφαρμογής του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης έχει οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς καλούνται να επωμιστούν σχεδόν αποκλειστικά το κόστος διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ιδιωτική περιουσία. Ακουμπά μια βαθύτερη αντίφαση: η Πολιτεία επιβάλλει περιορισμούς για να προστατεύσει κτίρια με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, χωρίς, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, να εξασφαλίζει τους αναγκαίους μηχανισμούς οικονομικής αντιστάθμισης.

Μια υπόσχεση που εκκρεμεί από το 1979

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης, ένας θεσμός που σχεδιάστηκε ώστε να αποζημιώνονται, μέσω της μεταφοράς αναξιοποίητων δικαιωμάτων δόμησης, ιδιοκτήτες ακινήτων στα οποία επιβάλλονται πολεοδομικοί περιορισμοί.

Η λογική του μηχανισμού είναι σχετικά απλή. Όταν ένα ακίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντισταθμίσει μέρος της οικονομικής απώλειας.

Ωστόσο, οι διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις και οι δυσκολίες εφαρμογής του θεσμού έχουν αφήσει το πρόβλημα ουσιαστικά ανοιχτό επί δεκαετίες.

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας, ενώ επικαλείται και τη Σύμβαση της Γρανάδας, την οποία κύρωσε η Ελλάδα το 1992.

Το βασικό επιχείρημα των ιδιοκτητών είναι ότι η διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας των πόλεων ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία. Επομένως, θεωρούν άδικο το οικονομικό βάρος να μεταφέρεται αποκλειστικά σε όσους έτυχε να κατέχουν ένα διατηρητέο ακίνητο.

Στο στόχαστρο και οι δήμοι

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η επιστολή απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι ιδιοκτήτες κατηγορούν τους δήμους ότι, αντί να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης, με τη στάση τους δυσχεραίνουν την εφαρμογή του μηχανισμού.

Καλούν μάλιστα τους δημάρχους να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για την πρόταση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταθέτοντας συγκεκριμένες βελτιώσεις αντί να περιορίζονται σε αρνητικές τοποθετήσεις.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει και τις δυσκολίες ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία του αστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων και την ανάγκη αποκατάστασης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Το κόστος της ακινησίας

Πίσω από τη θεσμική συζήτηση υπάρχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Ένα διατηρητέο κτίριο απαιτεί συχνά δαπανηρές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, με ειδικές προδιαγραφές και περιορισμούς στις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις.

Όταν οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η σταδιακή εγκατάλειψη και υποβάθμιση του ίδιου του κτιρίου που η Πολιτεία επιδιώκει να προστατεύσει.

Με την επιστολή της 17ης Νοεμβρίου, η πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώτα Βρεττάκου Μιχαλοπούλου, ζητά ουσιαστικό διάλογο με τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων.

Το ερώτημα παραμένει επίκαιρο: ποιος τελικά πληρώνει για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς; Διότι η προστασία των διατηρητέων αποτελεί δημόσιο αγαθό, αλλά δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά όταν το κόστος της εξακολουθεί να βαραίνει δυσανάλογα τους ιδιοκτήτες τους.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης για την επένδυση στη Data4 Greece: H τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας – Η Ελλάδα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο

«Βόμβα» στα κόκκινα δάνεια: Το Δημόσιο αμφισβητεί τα funds και «παγίδα» στον εξωδικαστικό – Έκτακτο webinar απόψε

Συναγερμός στους δανειολήπτες: Μαζικά SMS από τη Cepal για περιστατικό κυβερνοασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη