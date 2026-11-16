Συναγερμός στους δανειολήπτες: Μαζικά SMS από τη Cepal για περιστατικό κυβερνοασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη

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Αναστάτωση και ερωτήματα σε χιλιάδες δανειολήπτες προκάλεσε το μαζικό ενημερωτικό μήνυμα (SMS) που απέστειλε η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Cepal Hellas, ενεργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Alpha Bank.

Η εταιρεία γνωστοποιεί περιστατικό κυβερνοασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα εξωτερικού συνεργάτη της, το οποίο προκάλεσε προσωρινή μη διαθεσιμότητα δεδομένων και οδήγησε στην επαναφορά των συστημάτων από αντίγραφα ασφαλείας. Παράλληλα, αν και διευκρινίζει ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή προσωπικών στοιχείων, απευθύνει αυστηρές συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτες κλήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing).

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού μηνύματος που εστάλη στους δανειολήπτες αναφέρει τα εξής:

«Ενημέρωση σχετικά με περιστατικό κυβερνοασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της υπεύθυνης ενημέρωσής σας, η Cepal Hellas σας ενημερώνει για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Alpha Bank για περιστατικό κυβερνοασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα εξωτερικού συνεργάτη της.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα τεχνικά ευρήματα, το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή μη διαθεσιμότητα δεδομένων στα συστήματα του εξωτερικού συνεργάτη, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σας ή γνωστοποίησή τους σε τρίτους.

Τα επηρεαζόμενα συστήματα έχουν πλέον αποκατασταθεί από αντίγραφα ασφαλείας, ενώ έχουν ληφθεί και πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Η παρούσα ενημέρωση σας αποστέλλεται προληπτικά, καθώς δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παραβίασης της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Για την προστασία σας, θα θέλαμε ωστόσο να σας υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα μέτρα:

1. Να είστε προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτες κλήσεις, SMS ή email.

2. Να μην κοινοποιείτε σε οποιονδήποτε κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς μιας χρήσης (OTP) ή στοιχεία πληρωμών μέσω email, SMS ή τηλεφώνου.

3. Να μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Cepal Hellas μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο (+30) 213 088 6600 ή μέσω email στο [email protected].

Η παρούσα ενημέρωση πραγματοποιείται από τη Cepal Hellas, ως παρέχουσα υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και εκτελούσα την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Alpha Bank, ως υπευθύνου επεξεργασίας».

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