Πρόγραμμα Half Note | 25 – 29/11

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5ο VOCALISM SESSION

Φοίβη Βλάσση • Κατερίνα Πολέμη • Αγγελική Τουμπανάκη

Σοφία Ευκλείδου • Γιώτης Κιουρτζόγλου

Ένας αργαλειός, μια κιθάρα με άρωμα Βραζιλίας και πέντε φωνές στο Half Note Jazz Club

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 21:30

Τι γυρεύει ένας αργαλειός στη σκηνή ενός jazz club; Και πώς συνομιλεί με τις βραζιλιάνικες επιρροές μιας κιθάρας, ένα τσέλο, ένα μπάσο και πέντε διαφορετικές φωνές;

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το 5ο Vocalism Session φέρνει στο Half Note Jazz Club μια απρόσμενη μουσική συνάντηση, όπου η ύφανση αποκτά ήχο και ο αυτοσχεδιασμός ενώνει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Η Αγγελική Τουμπανάκη, δημιουργός των Vocalism Sessions, προσκαλεί την Κατερίνα Πολέμη, τη Φοίβη Βλάσση, τη Σοφία Ευκλείδου και τον Γιώτη Κιουρτζόγλου σε μια πρώτη κοινή εμφάνιση με συνδετικό νήμα την ανθρώπινη φωνή. Πρωτότυπες συνθέσεις, διασκευές και τραγούδια από διαφορετικές παραδόσεις συναντούν τα loops, τα ηλεκτρονικά εφέ και τους ήχους ενός αργαλειού που υφαίνει ζωντανά επί σκηνής.

Ο αργαλειός δίνει τον ρυθμό

Στα χέρια της Φοίβης Βλάσση, ο αργαλειός γίνεται και μουσικό όργανο. Η τραγουδίστρια και υφάντρα υφαίνει και τραγουδά ζωντανά, μετατρέποντας τους χτύπους και τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις της ύφανσης σε ρυθμικό υλικό. Οι ήχοι της διαδικασίας περνούν στη μουσική και επηρεάζουν τη σύνθεση τη στιγμή που γεννιέται. Κλωστές, φωνές και μελωδίες πλέκονται μαζί, σε έναν διάλογο που το κοινό μπορεί ταυτόχρονα να ακούσει και να παρακολουθήσει.

Οι ήχοι της Βραζιλίας συναντούν τις μουσικές του κόσμου

Με την κιθάρα και τη φωνή της, η Κατερίνα Πολέμη φέρνει στη συνάντηση τη ζωντάνια και τη ρυθμικότητα των βραζιλιάνικων καταβολών της. Η Ελληνοβραζιλιάνα συνθέτρια και ερμηνεύτρια, με σπουδές στο Berklee College of Music και δημιουργική παρουσία στη μουσική, το θέατρο και τον κινηματογράφο, συνδυάζει την ελληνική και τη βραζιλιάνικη παράδοση με τη jazz. Η εκφραστικότητα και ο αυθορμητισμός της ανοίγουν νέες διαδρομές στη μουσική συνομιλία των πέντε καλλιτεχνών.

Το τσέλο της Σοφίας Ευκλείδου, με αναφορές στη μουσική δωματίου, τις παραδόσεις του κόσμου και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, συναντά το μπάσο του μοναδικού δεξιοτέχνη Γιώτη Κιουρτζόγλου, ιδρυτικού μέλους των Human Touch και των Ιάσις. Η Αγγελική Τουμπανάκη, με τη φωνή, τα loops και τα FX, διευρύνει το ηχητικό πεδίο, συνδέοντας τη World Jazz, την ηλεκτρονική μουσική και τις σύγχρονες φωνητικές τεχνικές.

Πέντε μουσικοί τραγουδούν, παίζουν, ακούν και ανταποκρίνονται ο ένας στον άλλο. Οι ρόλοι εναλλάσσονται και κάθε ήχος μπορεί να γίνει η αφετηρία για κάτι καινούργιο: μια μελωδία, ένας ρυθμός, μια απρόβλεπτη συλλογική σύνθεση.

Τα Vocalism Sessions είναι μια ιδέα της βοκαλίστριας και ερευνήτριας Αγγελικής Τουμπανάκη, με αφετηρία την ανάγκη για μουσική επικοινωνία, ανταλλαγή και συνδημιουργία. Κάθε συνάντηση ολοκληρώνεται με Vocal Jam και πολυφωνικούς αυτοσχεδιασμούς — έναν ανοιχτό Φωνητικό Κύκλο (Vocal Circle) που προσκαλεί και το κοινό να γίνει μέρος της μουσικής.

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το νήμα περνά από τον αργαλειό στις χορδές και από τις φωνές στην πλατεία του Half Note Jazz Club.

Συντελεστές

Αγγελική Τουμπανάκη: φωνή, loops, FX

Γιώτης Κιουρτζόγλου: μπάσο, φωνή

Σοφία Ευκλείδου: τσέλο, φωνή

Κατερίνα Πολέμη: κιθάρα, φωνή

Φοίβη Βλάσση: αργαλειός, φωνή

Info

5 ο VOCALISM SESSION

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: more

DIMITRIS KALANTZIS 4et “Master’s voice” Vassilis Tsitsanis

Η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη συναντά τη γλώσσα της τζαζ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club

21:30

Μετά τις θερμά αποδεκτές από το κοινό τζαζ αναγνώσεις της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή στρέφεται στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. Με το «Master’s Voice», τέσσερις ξεχωριστοί μουσικοί προσεγγίζουν τον κόσμο του μεγάλου δημιουργού μέσα από τον στέρεο «blue note» ήχο της τζαζ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Πασίγνωστες μελωδίες του Τσιτσάνη αποκτούν νέες αποχρώσεις μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, τη ρυθμική ελευθερία και τον διάλογο των οργάνων. Το πιάνο, η τρομπέτα, το κοντραμπάσο και τα ντραμς αναδεικνύουν τη μελωδική δύναμη και τη συναισθηματική αμεσότητα των συνθέσεων, ανοίγοντας έναν διαφορετικό δρόμο ακρόασης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνάντηση δύο μουσικών κόσμων, με κοινό έδαφος την εκφραστικότητα, το βίωμα και την αλήθεια του ήχου. Οι γνώριμες μουσικές ιστορίες του Τσιτσάνη γίνονται αφετηρία για μια ζωντανή συνομιλία ανάμεσα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και την τζαζ.

Ο Δημήτρης Καλαντζής στο πιάνο, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο κοντραμπάσο και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στα ντραμς μοιράζονται μια σαφή καλλιτεχνική φιλοδοξία: το αποτέλεσμα να είναι «100% τζαζ και 100% Τσιτσάνης».

Για μια μοναδική εμφάνιση, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Συντελεστές

Δημήτρης Καλαντζής — πιάνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος — τρομπέτα

Γιώργος Γεωργιάδης — κοντραμπάσο

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης — ντραμς

Info

DIMITRIS KALANTZIS 4et – «Master’s Voice» — Vassilis Tsitsanis

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dimitris-kalantzis-4et-masters-voice-vassilis-tsitsanis/?evId=961918

ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ & ΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 – ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club

Ο Μανώλης Φάμελος και ο Δώρος Δημοσθένους συναντιούνται ξανά στη σκηνή του Half Note Jazz Club, από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, για τρεις βραδιές αφιερωμένες στον δικό τους Γιάννη Σπανό: τον συνθέτη που έντυσε με μουσική τις αναμνήσεις, τους έρωτες και τα όνειρά μας.

Ο Μανώλης είχε από καιρό στο μυαλό του τις μπαλάντες του Γιάννη — εκεί όπου «η ομίχλη έμπαινε από παντού». Ο Δώρος, από την πλευρά του, κρατούσε μια αγάπη για το καλοκαίρι και για τα άσπρα καράβια που θα τον οδηγήσουν πάλι στον ρόδινο γιαλό του νησιού του. Δύο προσωπικές διαδρομές που ανταμώνουν στον θαυμαστό μουσικό κόσμο του Γιάννη Σπανού.

Δεμένοι και οι δύο με το έργο του και μέλη, κατά κάποιον τρόπο, της καλλιτεχνικής του οικογένειας, επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note Jazz Club. Μέσα από αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες που διατηρούν τη συγκίνησή τους στον χρόνο, αναζητούν τον καλύτερο εαυτό τους και μοιράζονται με το κοινό όσα τους συνδέουν με τον αγαπημένο τους Γιάννη Σπανό.

Μαζί τους, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο πιάνο και στα πλήκτρα, συνοδοιπόρος σε ένα αφιέρωμα γεμάτο λυρισμό, τρυφερότητα και προσωπικές μνήμες.

Για τρία βράδια από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού γίνονται ο κοινός μας τόπος. Εκεί όπου ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει μια δική του ιστορία.

Μανώλης Φάμελος – Δώρος Δημοσθένους

Νεοκλής Νεοφυτίδης: πιάνο, πλήκτρα

Παρασκευή 27, Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Half Note Jazz Club | Τριβωνιανού 17, Μετς

210 9213310 | www.halfnote.gr

Εισιτήρια από 15€

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