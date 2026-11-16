search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 12:32

Γιώργος Ζυμπίδης: Στην Καστοριά την Τρίτη η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε στο Ζεφύρι

16.11.2026 12:32
pirosvestes-zefyri (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Ζυμπίδη, του 23χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Καστοριά και συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης.

Ο νεαρός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του, ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά στο φλεγόμενο κτίριο του Ζεφυρίου, καθώς αναζητούσαν για τυχόν εγκλωβισμένους.

Η απώλειά τους σκόρπισε θλίψη στο πυροσβεστικό σώμα, ενώ ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου τους.

Τα σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει αξιωματούχοι της πυροσβεστικής, ο τρίτος πυροσβέστης που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο και αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους: είτε να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς, είτε να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού καπνού από την καύση των σκουπιδιών.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 η δίκη του Ηλία Μίχου και των υπόλοιπων κατηγορούμενων

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη ο γιος γνωστού συνθέτη, είχε πάνω του σουγιά

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Opinion Poll για το ΕΕΑ: Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει το 81,5%

polytexneio-tank
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που κάλυψε το Πολυτεχνείο – Η φωτογραφία του φοιτητή με το ανοιγμένο κεφάλι που δεν τράβηξε ποτέ

liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος, επιμένει να ζητά εξηγήσεις το ΠΑΣΟΚ

mariza-kox
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η συγκλονιστική μαρτυρία για το Πολυτεχνείο και τη Σοφία Βέμπο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε σπίτι της»

amartima-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας – Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:20
panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Opinion Poll για το ΕΕΑ: Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει το 81,5%

polytexneio-tank
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που κάλυψε το Πολυτεχνείο – Η φωτογραφία του φοιτητή με το ανοιγμένο κεφάλι που δεν τράβηξε ποτέ

liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος, επιμένει να ζητά εξηγήσεις το ΠΑΣΟΚ

1 / 3