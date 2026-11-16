Γιώργος Ζυμπίδης: Στην Καστοριά την Τρίτη η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε στο Ζεφύρι

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Αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Ζυμπίδη, του 23χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Καστοριά και συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης.

Ο νεαρός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του, ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά στο φλεγόμενο κτίριο του Ζεφυρίου, καθώς αναζητούσαν για τυχόν εγκλωβισμένους.

Η απώλειά τους σκόρπισε θλίψη στο πυροσβεστικό σώμα, ενώ ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου τους.

Τα σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει αξιωματούχοι της πυροσβεστικής, ο τρίτος πυροσβέστης που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο και αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους: είτε να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς, είτε να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού καπνού από την καύση των σκουπιδιών.

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