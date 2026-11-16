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16.11.2026 11:56

Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 η δίκη του Ηλία Μίχου και των υπόλοιπων κατηγορούμενων

16.11.2026 11:56
mixos_kolwnos

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Αναβλήθηκε η δίκη στο Εφετείο για την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου 2027 εξαιτίας κωλύματος ενός εκ των κατηγορουμένων που ασθένησε αιφνιδίως.

Η αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης δόθηκε μετά από πρόταση της εισαγγελέα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Η εισαγγελέας πρότεινε η δίκη να αναβληθεί αντί να διακοπεί ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος προκειμένου η υπόθεση να εκδικαστεί χωρίς να υπάρχει πίεση χρόνου, καθώς η ίδια αφυπηρετεί τον Ιούνιο του 2027.

Μάλιστα, η στη σχετική τοποθέτησή της στο δικαστήριο η εισαγγελέας σημείωσε πως η συγκεκριμένη δίκη είναι πολυπρόσωπη με δεκάδες δικηγόρος και εάν ξεκινήσει τώρα «θα γινόταν με πίεση και πολλή βιασύνη και δεν αξίζει στην υπόθεση αυτή να της συμβεί». Ακόμη, κατά την εισαγγελέα «δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί δίκαιη δίκη που θα οδηγούσε σε δίκαιη απόφαση υπό συνθήκες πίεσης».

Μάλιστα, μέσα και έξω από το κτίριο του Εφετείου υπήρξε συγκέντρωση ατόμων που συμπαρίστανται στην ανήλικη και στην οικογένειά της.

Νωρίς το πρωί στο Εφετείο μετήχθη από τις φυλακές ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης Ηλίας Μίχος στον οποίο πρωτόδικα επιβλήθηκαν ισόβια για βιασμό ανηλίκου και κάθειρξη 27 ετών για επιμέρους αδικήματα που αφορούν στην σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της ανήλικης μαθήτριας.

Ακόμη, στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε και ο πρώην ναυτικός με το ψευδώνυμο «Μιχάλης», ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 18 ετών για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία, όπως επίσης και η μητέρα της 12χρονης.

Η τελευταία είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό από τα κακουργήματα της μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας αλλά θα δικαστεί στο Εφετείο μετά από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας.

Να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση δικάζονται και 17 ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί κατά περίπτωση για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο τετελεσμένες ή σε απόπειρα και παιδική πορνογραφία. Ωστόσο, παρά τις ποινές που τους είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως (από 13 μήνες έως 7 χρόνια), παρέμειναν ελεύθεροι καθώς η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.

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