Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη ο γιος γνωστού συνθέτη, είχε πάνω του σουγιά

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Στο Αστυνομικό Τμήμα οδηγήθηκε την Κυριακή (16.11.2026) ο γιος γνωστού συνθέτη καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε σουγιάς.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν τον 17χρονο, στην οδό Στροφυλίου στη Νέα Ερυθραία στο πλαίσιο τυχαίου αστυνομικού ελέγχου.

Κατά την σωματική έρευνα εντοπίστηκε το αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 12 εκατοστών.

Όπως προβλέπει η διαδικασία, ο νεαρός οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς αλλά λίγη ώρα μετά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

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