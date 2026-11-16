Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

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Στη σύλληψη ενός 46χρονου Ουκρανού, ο οποίος μετέφερε παράνομα στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του δύο μετανάστες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας εντοπίστηκε, χθες το μεσημέρι, στην παλιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο διακινούμενοι αλλοδαποί, ο πρώτος από την Αλγερία κι ο δεύτερος από το Μαρόκο, στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.

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