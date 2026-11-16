Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

Takeaways by to pontiki AI Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ...

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να ρίξει «βόμβες» κατά του Brexit, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα υποστηρίξει, σε ομιλία του πριν από τη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες αργότερα αυτή την εβδομάδα, ότι η Βρετανία έχει χάσει περισσότερα από όσα έχει κερδίσει από το Brexit.

Όπως αναφέρει το BBC, o Άντι Μπέρναμ θα δηλώσει ότι «ένα άσκοπα σκληρό Brexit» δημιούργησε εμπόδια για τις επιχειρήσεις, καθώς θα αναφερθεί, κατά τη διάρκεια του δείπνου του Λόρδου Δημάρχου τη Δευτέρα, ότι η υπόσχεση για «ανάκτηση του ελέγχου» δεν εκπληρώθηκε. Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να υπογράψει νέες συμφωνίες στους τομείς των τροφίμων, της ενέργειας και της κινητικότητας των νέων με την ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, όπου, όπως έχει δηλώσει, μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία «αμοιβαίου οφέλους».

Οι Συντηρητικοί έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι Εργατικοί «μας παρασύρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πίσω πόρτα με την “επανεκκίνηση” των σχέσεών τους με την ΕΕ». Ο Μπέρναμ αναμένεται να δηλώσει τη Δευτέρα: «Είναι σαν τα καινούργια ρούχα του βασιλιά – όπου κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πει την προφανή αλήθεια. Λοιπόν, εγώ το λέω όπως το βλέπω. Και για να είμαι ειλικρινής, ο βασιλιάς είναι γυμνός. […] Το Brexit που μας δόθηκε δεν έχει λειτουργήσει. Έχουμε χάσει περισσότερα από όσα έχουμε κερδίσει».

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι επιθυμεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ – και το επιχείρημά του δεν είναι ότι το Brexit ήταν λάθος, αλλά ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ήταν λάθος. Θα δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περάσει το «τεστ Μέικερφιλντ», δηλαδή να προσφέρει απτές βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή, και να οδηγήσει σε μια ρύθμιση που να πλησιάζει περισσότερο αυτό για το οποίο οι πολίτες πίστευαν ότι ψήφιζαν το 2016.

Ο Μπέρναμ αναμένεται επίσης να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του ως προς την υπόσχεση του προεκλογικού προγράμματος του Εργατικού Κόμματος για τις γενικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με την οποία «δεν θα υπάρξει επιστροφή στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή στην ελεύθερη κυκλοφορία». Θα δηλώσει ότι η προοπτική μιας νέας συμφωνίας είναι «win-win» και αντανακλά μια «νέα προσέγγιση». «Χωρίς αντιπαραθέσεις. Χωρίς να καίνε πλέον τις γέφυρες. Αλλά με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα – δείχνοντας ότι μπορούμε να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις», θα πει.

Ο Μπέρναμ έχει αποκλείσει σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, αν και έχει επίσης καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να εξετάσει τα «πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα» των επιλογών για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις της Βρετανίας με την Ένωση. Ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνήψε συμφωνία τον Μάιο του 2025 που καλύπτει την αλιεία, το εμπόριο και άλλους τομείς, ενώ στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιδιώξει να συμφωνήσει περαιτέρω αλλαγές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ κατέληξαν σε ένα σχέδιο συμφωνίας για την κατάργηση των ελέγχων μετά το Brexit στις εξαγωγές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων πριν από τη συνάντηση. Παρόμοια κείμενα για συμφωνίες σχετικά με την εμπορία εκπομπών και ένα πρόγραμμα ταξιδιών και εργασίας για νέους έχουν επίσης διανεμηθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο αναπληρωτής ηγέτης των Συντηρητικών, Άλεξ Μπέργκαρτ, δήλωσε ότι «αντί να αντιμετωπίσει το εκρηκτικά αυξανόμενο κόστος της κοινωνικής πρόνοιας, να διορθώσει την οικονομία μας και να χρηματοδοτήσει επαρκώς την άμυνά μας, ο Μπέρναμ ετοιμάζεται να παραδώσει περισσότερα χρήματα στις Βρυξέλλες, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από το χάος στο οποίο μας έχει οδηγήσει το κόμμα του».

Οι Φιλελεύθεροι δήλωσαν νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το σχέδιο συμφωνίας για τις εξαγωγές τροφίμων αποτελεί «προσωρινή λύση, όχι μόνιμη» και ότι «η πραγματική λύση είναι η επανένταξη στην ενιαία αγορά και η σύσταση τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ». Το ακροδεξιό Reform UK ανέφερε ότι ένα από τα «βασικά οφέλη» του Brexit είναι ότι η Βρετανία δεν χρειάζεται πλέον να «συμμορφώνεται με τους γελοίους κανόνες της ΕΕ» και υποστήριξε ότι οποιαδήποτε μορφή ευθυγράμμισης θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εμπορική πολιτική της χώρας.

Το Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθεί στην τελωνειακή ένωση, ενώ ο ηγέτης του, Ζακ Πολάνσκι, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «η πλήρης ένταξη στην ΕΕ παραμένει η καλύτερη επιλογή για το Ηνωμένο Βασίλειο».

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