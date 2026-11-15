Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

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Άγνωστες πτυχές της ζωής της με τον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος.

Η τελευταία σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή πριν από 30 χρόνια, απάντησε -μεταξύ άλλων- και στο ερώτημα αν σήμερα μετανιώνει που δεν απέκτησαν ένα παιδί μαζί.

«Δεν μου έχει γίνει πρόταση να γίνει η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου ταινία ή σειρά. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό να προβληθεί στην αληθινή της διάσταση. Γιατί προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν ιστορίες, ενώ υπήρξε ένας έρωτας βαθύς, μια αγάπη και ένας σεβασμός και εκείνος προς εμένα, αλλά και εγώ προς εκείνον. Εγώ ήμουν ένα σφουγγαράκι που ρουφούσα ιστορία, γνώση, αγάπη, τρυφερότητα, δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις», είπε αρχικά η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.

«Ο Ανδρέας ερωτεύτηκε σε εμένα την ανιδιοτέλειά μου. Αυτό το είχε πει και το εκμυστηρευτεί και σε μια συνέντευξη στον Λάλα, ότι η Δήμητρα είναι το μόνο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, που δε μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Ενώ μπορούσε να μου ζητήσει τα πάντα, δε μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Ο χαρακτήρας μου και η αγάπη και το ενδιαφέρον που δεν έφευγα λεπτό από κοντά του… Να σου πω κάτι; Ήταν ένας άνδρας χορτασμένος και από σχέσεις και από γάμους. Υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες όμορφες, ψηλές. Δεν τον ενδιέφερε αυτό. Ένιωσε τέτοια στοργή και αγάπη που του έδινε άλλα φτερά» συμπλήρωσε.

«Σαν σύζυγος ήταν γλυκύτατος, δεν μου είπε ποτέ άσχημη ή κακή κουβέντα. Δεν μου έκανε ποτέ παρατήρηση. Όταν κάνω απολογισμό, ναι σήμερα θα ήθελα να έχω ένα παιδί μαζί του, αλλά εκείνη την εποχή δεν το σκεφτόμουν καν. Δεν ήθελα να επιμερίσω την αγάπη μου. Ήταν πολύ μεγάλη η ευθύνη μου απέναντι στον Ανδρέα. Και η ευθύνη μου και οι ώρες μου και οι ώρες γραφείου. Όπως ξέρεις, είχα αναλάβει τη διευθύντρια του γραφείου του, όπου έπαιρνα και παραπάνω δουλειά γιατί έπρεπε να το κάνω αυτό, να μην τον επιβαρύνω. Εγώ πήρα αυτή τη θέση χωρίς να πληρώνομαι. Έτσι; Τα λεφτά μου πηγαίνανε στα Παιδικά Χωριά SOS.

Δεν πληρώθηκα ποτέ. Ούτε και με ένοιαζε αυτό. Δεν το έκανα ούτε για να δείξω ότι είμαι κάτι. Ξέρεις, θα μπορούσα να έχω ζητήσει κάτι άλλο. Δεν το έκανα αυτό. Το έκανα καθαρά για να ελέγχω την κατάσταση από πλευράς τουλάχιστον από υγείας και επιβάρυνσης με διάφορα επιμέρους ανούσια θέματα που έπρεπε να επαληθευτούν και να μην υπάρχουν καν… Αυτά θα καθιστούσαν την επιμέλεια του παιδιού πολύ δύσκολη εκείνη την περίοδο. Αν ήξερα ότι θα φύγει τόσο γρήγορα, θα είχα κάνει ένα παιδί τότε» είπε.

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