«Αξίζει κάθε ευρώ, δεν σας υποχρέωσε κανείς»: Η οργισμένη απάντηση της Ιωάννας Τούνη για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με το Shein

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Θύελλα αντιδράσεων στα social media πυροδότησε η τιμή των 249 ευρώ σε γούνα που λάνσαρε η εταιρεία ρούχων της Ιωάννας Τούνη, Bubblegun, όταν χρήστες του διαδικτύου εντόπισαν ένα παρόμοιο σχέδιο στην κινεζική πλατφόρμα Shein.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επιχείρησε να βάλει τέλος στη φημολογία αναρτώντας ένα μακροσκελές βίντεο στο TikTok, στο οποίο αναλύει το κόστος παραγωγής ενός ρούχου στην Ελλάδα.

Ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει ψωνίσει ποτέ από τη συγκεκριμένη κινεζική πλατφόρμα, την οποία χαρακτήρισε «αμφιβόλου ποιότητας, η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι τα δύο ρούχα μοιάζουν μόνο επιφανειακά, καθώς διαφέρουν στο μήκος, το κόψιμο, τη φόδρα, τον γιακά και τη ραφή.

Επιπλέον, πρόσθεσε, πως η εταιρεία της είναι μία από τις ελάχιστες που διατηρούν παραγωγή «Made in Greece», με δική της βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας δηκτικά πως, με τόση κριτική που δέχεται καθημερινά, δεν θα ρίσκαρε ποτέ να παραπλανήσει το κοινό για την προέλευση των ρούχων της.

Πώς φτάνει η τιμή στα 249 ευρώ

Για να αντικρούσει τις κατηγορίες περί αισχροκέρδειας, η επιχειρηματίας προχώρησε σε αναλυτική κοστολόγηση μπροστά στην κάμερα:

Πρώτες ύλες: Για τη μακριά οικολογική γούνα απαιτούνται 2,5 μέτρα premium υφάσματος (18-20€/μέτρο) και 2,5 μέτρα φόδρας (6€/μέτρο), με το κόστος μόνο των υλικών να αγγίζει τα 70 ευρώ.

Εργατικά χέρια: Η εργασία από πατρονίστ, ράφτες και σιδερωτήριο κοστίζει επιπλέον 30 με 40 ευρώ ανά κομμάτι.

Φορολογία και έξοδα: Στην τελική τιμή των 249 ευρώ, περίπου 50 ευρώ (24% ΦΠΑ) αποδίδονται απευθείας στο κράτος, ενώ στο κόστος προστίθενται ο ποιοτικός έλεγχος, η συσκευασία, οι φωτογραφίσεις, οι λογιστές και τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.

Η Ιωάννα Τούνη επισήμανε ότι ακόμη και στο Shein η αντίστοιχη γούνα κοστίζει περίπου 100 ευρώ, κλείνοντας με ένα αιχμηρό μήνυμα προς όσους τη σχολιάζουν αρνητικά: «Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δεν θέλεις; Μην την παίρνεις, παιδάκι μου».

Τι είπε στο βίντεό της:

«Πες μου λίγο τι χαμός έχει γίνει με αυτή εδώ πέρα τη γούνα από Bubblegun. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, οπότε θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, γιατί η Bubblegun είναι μια εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα, συγκεκριμένα έχουμε βιοτεχνία εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, την οποία ανεβάζω κιόλας κάθε εβδομάδα γιατί πηγαίνω, σας δείχνω τα υφάσματα, τις κοπές, τα πατρόν, τη διαδικασία.

Είμαστε λοιπόν από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως το πρόγραμμά μας είναι Made in Greece. Παρένθεση, μιλάμε για μένα τώρα, που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα, οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δεν θα ρίσκαρα με τίποτα να παρουσιάζω κάτι Made in Greece ενώ δεν είναι.

Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβαίνει παντού μία φωτογραφία από το Shein, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μια εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλες και οι μικρότερες εταιρείες, τα παίρνουν, κάνουν διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο. Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μία φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μία αντίστοιχη φόρμα… Είναι λογικό μία τεράστια πλατφόρμα, όπως το Shein, να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας.

Λοιπόν, τώρα τι γίνεται βέβαια με αυτά τα sites; Η ποιότητά τους είναι αμφιβόλου προέλευσης. Πολλές φορές βλέπεις κάτι σε μια φωτογραφία, το παραγγέλνεις και από κοντά σου έρχεται ένα τσίτι για πέταμα. Δεν έχω πάρει τη συγκεκριμένη γούνα από το Shein. Σε αυτό το σημείο να κάνω μία παρένθεση: δεν έχω ψωνίσει ποτέ μου από το Shein τίποτα. Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πέρα από το καρτελάκι και τον γιακά που είναι δικός μας, στις φωτογραφίες που θα δεις είναι πιο μακριές και έχει διαφορετικό κόψιμο. Η γούνα έχει μία εντελώς διαφορετική φόδρα. Είναι ραμμένη αλλιώς. Γενικά δεν μιλάμε για το ίδιο προϊόν.

Αλλά πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση, πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουν στην Ελλάδα και από όλες τις ελληνικές εταιρείες είμαστε πραγματικά και οι πιο οικονομικοί.

Για αρχή μιλάμε για μία γούνα η οποία έχει πάρα πολύ ύφασμα, φτάνει μέχρι τον αστράγαλό μου σχεδόν. Ένα τέτοιο premium ύφασμα, οικολογική γούνα με 3D τρίχωμα, κοστολογείται γύρω στα 18 με 20 ευρώ το μέτρο. Αυτή η γούνα έχει ανάλωση περίπου 2,5 μέτρα, οπότε μόνο το ύφασμά της κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Έξτρα υπάρχει η φόδρα, γύρω στα 6 ευρώ το μέτρο, συν 20 ευρώ πάνω κάτω. Οπότε μιλάμε για περίπου 70 ευρώ μόνο τα υλικά της γούνας.

Πέρα από τα υλικά, έχουν δουλέψει οι πατρονίστ, το σιδερωτήριο, άνθρωποι για τους οποίους πληρώνουμε εργατικά χέρια. Η ραφή για ένα τέτοιο ρούχο κοστίζει σίγουρα 30 με 40 ευρώ. Και η φορολογία στην Κίνα, στην Ταϊβάν, στο Μπαγκλαντές είναι διαφορετική από τη φορολογία στην Ελλάδα. Εδώ πέρα, για ένα προϊόν που πουλάμε 249 ευρώ, τα 50 ευρώ, το 24%, πηγαίνει στο κράτος. Και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να βάλεις τον ποιοτικό έλεγχο, το πακετάρισμα, τη φωτογράφηση, τα social, τους λογιστές και πίστεψέ με ότι δεν μιλάμε για αισχροκέρδεια. Και μάλιστα, στο Shein, δεν την πουλάνε 3 και 5 ευρώ, 100 ευρώ την πουλάνε.

Οπότε η συγκεκριμένη γουνάρα, που είναι Made in Greece, αξίζει κάθε ευρώ. Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δεν θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις, παιδάκι μου. Το ότι γίνεται τέτοιος πανικός για μια γούνα που δεν σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις… Ελεύθερη είναι η αγορά, ο καθένας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Γεια σας και αντίο σας».

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