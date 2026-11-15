«Σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας»: Κρίσιμη η κατάσταση της 36χρονης που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στο Καματερό (Video)

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Τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν αντίκρισε σοβαρά τραυματισμένη την 36χρονη, που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στο Καματερό, περιέγραψε το πρωί της Κυριακής o σύζυγός της.

«Ήταν όλοι οι άνθρωποι εκεί από πάνω της. Πάω εγώ, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της. Μου λέει “πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας”. Εγώ της είπα “δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά”. “Όχι, πεθαίνω”, μου λέει. “Δεν είμαι καλά”. Της λέω “κάνε υπομονή, έρχεται το ασθενοφόρο, θα πάμε στο νοσοκομείο, θα γίνεις καλά”. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Τη βάλανε οι άνθρωποι οι τραυματιοφορείς μέσα στο ασθενοφόρο και από εκεί φύγαμε κατευθείαν για τον Ερυθρό Σταυρό. Ο οδηγός ήταν εκεί και ήταν μια χαρά. Απλά έλεγε “τι έκανα”, τίποτα άλλο», περιέγραψε στο Mega.

Ο σύζυγος της 36χρονης -η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο- αναφέρθηκε και στις συνθήκες του τροχαίου, εξηγώντας ότι η γυναίκα του σταμάτησε να πάρει καφέ πριν πάει στη δουλειά της.

«Η σύζυγός μου είχε παρκάρει κανονικά, κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα της, κατέβηκε η γυναίκα μου και ήθελε να πάρει το πρωινό της τον καφέ για να πάει στη δουλειά της όπως κάνει κάθε πρωί τέτοια ώρα. Ο κύριος την παρέσυρε και την πέταξε στον αέρα. Έκανε τέσσερις βουές και μετά η σύζυγός μου έπεσε απότομα στην άσφαλτο επάνω», είπε ο Κ. Μοναστηριώτης.

Το αυτοκίνητο που παρέσυρε τη γυναίκα κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και, χωρίς να φρενάρει, τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί στον αέρα. Στη συνέχεια, κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

«Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη. Οι πρώτες 72 ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Έχει πάρα πολλές κακώσεις στο σώμα της. Έχει πολλαπλά κατάγματα. Όλη η αριστερή πλευρά είναι θρυμματισμένη. Έγινε το πρώτο χειρουργείο στην κνήμη. Οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν ανθρωπίνως δυνατό να σταματήσουν τις αιμορραγίες, αλλά έχει σοβαρότατες ζημιές, οι οποίες δεν ξέρουμε τι επιπλοκές μπορούν να έχουν στα επόμενα εικοσιτετράωρα που ακολουθούν», δήλωσε ο σύζυγός της.

Ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

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