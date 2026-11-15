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15.11.2026 11:53

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που αποπειράθηκε να πατήσει με το αυτοκίνητό του εκδιδόμενες γυναίκες

15.11.2026 11:53
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Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί οδηγός αυτοκινήτου, που αποπειράθηκε να πατήσει με το αυτοκίνητό του εκδιδόμενες γυναίκες.

Πρόκειται για 44χρονο Βούλγαρο, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Λευκού Πύργου, στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό του εκδιδόμενες γυναίκες, οι οποίες είχαν προηγουμένως διαπληκτιστεί με την 26χρονη φίλη του.

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