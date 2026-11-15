Άγρια κόντρα Γιάμαλη – Κωνσταντοπούλου για την επιθεωρήτρια υγείας: «Το ρεπορτάζ σας είναι ακραία “κίτρινο”» – «Θα μας κάνετε και αρχισυνταξία;» (Videos)

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Ένταση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Αναστασία Γιάμαλη προκάλεσε στον αέρα του Mega, ρεπορτάζ για την υπόθεση της επιθεωρήτριας Εργασίας και το φερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το ρεπορτάζ που προβλήθηκε πριν από τη συνέντευξή της, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του, κατηγορώντας την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» για «εντελώς κίρτινο ρεπορτάζ».

«Χρησιμοποιήσατε αλλοιωμένη φωνή γυναίκας που εμφανίστηκε ως επιθεωρήτρια Εργασίας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμφισβητώντας το υλικό που προβλήθηκε, με την παρουσιάστρια του Mega να υπερασπίζεται τη δημοσιογραφική δουλειά της εκπομπής της και να επισημαίνει πως η πρόσκληση προς της πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έγινε ακριβώς για να ακουστεί και η δική της θέση για την υπόθεση.

«Αν είχαμε πρόθεση να σας αμφισβητήσουμε, δεν θα σας είχαμε εδώ. Δεν θα γίνω εγώ σάκος του μποξ στην κόντρα που έχετε με τον κύριο Γεωργιάδη», αποκρίθηκε η Αναστασία Γιάμαλη, αναφερόμενη στην αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η ένταση κλιμακώθηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιμένει στις ενστάσεις της για το «ψευδορεπορτάζ» και να υποστηρίζει ότι δεν παρουσιάστηκαν όλα τα στοιχεία.

Αντιδρώντας στις συνεχείς παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον τρόπο παρουσίασης του θέματος, η παρουσιάστρια του MEGA είπε φανερά ενοχλημένη: «Θα μας κάνετε και αρχισυνταξία κυρία Κωνσταντοπούλου;».

«Δεν θα της περάσει»

«Λιποθυμικό επεισόδιο δεν υπέστη ποτέ. Ένας υπουργός Υγείας αντί να ασχολείται με το ΕΣΥ που το έχει διαλύσει, με τις συνθήκες τις αδιανόητες για εργαζόμενους, για νοσηλευτές, για γιατρούς με τους οποίους αντιπαρατίθεται, τους δένει πισθάγκωνα, τους ουρλιάζει σαν τον Χίτλερ. Αντί να ασχοληθεί με την κατάσταση στη δημόσια υγεία, ασχολείται μαζί μου και εργαλειοποιεί όλο το σύστημα;», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το επεισόδιο με την προϊσταμένη του ΣΕΠΕ.

Η τοποθέτηση προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην εκπομπή, ο οποίος απέρριψε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ψεύδεται όταν λέει ότι εκείνος έφερε την υπόθεση στη δημοσιότητα.

«Δεν θα της περάσει της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το bullying που κάνει και στην εργαζομένη της και σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα της περάσει», σημείωσε ο Α. Γεωργιάδης.

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