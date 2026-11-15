Μεταμόρφωση: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο – Εκτεταμένες ζημιές στο κτήριο

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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7:00 το πρωί της Κυριακής (15/11) σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ηλεκτρικών συσκευών, στην οδό Κεφαλληνίας, στη Μεταμόρφωση. Η πυρκαγιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο του κτηρίου.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 21 πυροσβέστες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιχειρούν στο εσωτερικό του εργοστασίου, προκειμένου να εντοπίσουν και να κατασβέσουν τυχόν εναπομείνασες εστίες φωτιάς.

Αρχικά, στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, ωστόσο, λόγω της γρήγορης επέκτασης της φωτιάς, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων.

Το εργοστάσιο, το οποίο ανήκε σε γνωστή εταιρεία ηλεκτρικών συσκευών, ήταν εγκαταλελειμμένο. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα..

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