Λασίθι: 51χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη του Αγίου Νικολάου

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Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε, το πρωί της Κυριακής, 51χρονη γυναίκα στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι.

Οι αρχές φέρεται να ενημερώθηκαν από άτομο που αντιλήφθηκε την παρουσία της γυναίκας και στο σημείο έφτασε το Λιμενικό και δύναμη της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

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