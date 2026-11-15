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15.11.2026 11:16

Μεσσηνία: Εντοπίστηκε νεκρός ο 73χρονος που έχει εξαφανιστεί – Η έκκληση του γιου του

15.11.2026 11:16
giannakopoulos_kalamata

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Τραγικό φινάλε είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 73χρονου Ιωάννη Γιαννακόπουλου, που αγνοούνταν από την περασμένη Πέμπτη (12/11) στην περιοχή της Καλαμάτας.

Όπως ανακοίνωσε η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας, που συμμετείχε στις προσπάθειες εντοπισμού του, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός, έξω από το αυτοκίνητό του, στην περιοχή του Μαγγανιακού Μεσσηνίας.

Για την εξαφάνισή του είχε προηγηθεί η ενεργοποίηση Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, έπειτα από σχετική ενημέρωση της οικογένειάς του το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

H ανάρτηση και η έκκληση

Μετά τον εντοπισμό του, ο γιος του, Γιώργος Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όσους ενδιαφέρθηκαν για τον πατέρα του και συνέβαλαν στις προσπάθειες εντοπισμού του.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους της περιοχής που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής Λιόριζα – Μαγγανιακός, για διάθεσιμο καταγεγραμμένο υλικό από το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, στις 20:30, έως το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Όπως σημείωσε, βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να διαπιστωθεί αν ο άτυχος 73χρονος ήταν μόνος του στο λευκό Fiat Panda που οδηγούσε.

Ζήτησε μάλιστα, όποιος διαθέτει σχετικό υλικό μπορεί να επικοινωνήσει με την οικογένεια στο τηλέφωνο 6936755117 ή με την Αστυνομία στο 100.

Τα τελευταία ίχνη του 73χρονου

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος είχε θεαθεί το βράδυ της Πέμπτης κοντά στο ελαιοτριβείο Παυλή, στην περιοχή του Πλατύ Μεσσηνίας.

Λίγο αργότερα, στις 21:37, είχε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιο του, στοιχείο που είχε συμπεριληφθεί στις πληροφορίες που εξετάζονταν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

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